ig有數千粉絲！15歲小網紅逃家 警肉搜動態帶她回家

在社群軟體Instagram（ig）擁有4000多粉絲的15歲少女依依（化名），上周與阿嬤吵架後逃家多天，阿嬤擔心依依安危報警，高雄市婦幼隊女警上網「肉搜」，比對依依大頭貼照及ig動態，順利找到依依最新行蹤，護送她平安返家，見阿嬤放下心中大石，上前擁抱撒嬌「讓阿嬤擔心了！」

住在高雄市的少女依依，母親過世後父親長年不在家，兩位哥哥也外出工作，平時在家僅有70歲的阿嬤陪伴；因依依正值青春期，外型搶眼亮麗，在外朋友多，ig更擁4000多粉絲，儼然是名「小網紅」，平時一有時間就往外跑。

日前寒假結束後，依依與好友出外多日未返家，阿嬤手機也連繫不上，擔心依依在外發生危險，日前心急如焚到派出所報警，聲淚俱下盼警方動員協助找回愛孫。

也是媽媽的高市婦幼隊女警許惠萍獲報後，發揮從警多年的「肉搜」技巧，在網路找到依依資料後，交叉比對大頭貼圖像，順利找到依依社群帳號，再根據最新貼文動態，總算找到依依行蹤，順利在228連假尾聲，讓依依平安返家。

見到愛孫在警方陪同下踏進家門，阿嬤終於放下心中大石，擦乾眼角淚水後，依依上前擁抱撒嬌「出去這麼久，讓阿嬤擔心了！」

高市婦幼警察隊長林鑫宏表示，寒暑假是兒少離家失蹤的高峰期，高市警方統計，兒少失蹤個案中，青少年占比達86%，原因多以家庭因素為主，尤其暑假比例失蹤比例最高，與父母上班，孩子不受學校約束，易受朋友影響有關。