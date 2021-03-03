快訊

AZ疫苗是打進猴子病毒 「6種人」施打前小心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

ig有數千粉絲！15歲小網紅逃家 警肉搜動態帶她回家

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

在社群軟體Instagram（ig）擁有4000多粉絲的15歲少女依依（化名），上周與阿嬤吵架後逃家多天，阿嬤擔心依依安危報警，高雄市婦幼隊女警上網「肉搜」，比對依依大頭貼照及ig動態，順利找到依依最新行蹤，護送她平安返家，見阿嬤放下心中大石，上前擁抱撒嬌「讓阿嬤擔心了！」

住在高雄市的少女依依，母親過世後父親長年不在家，兩位哥哥也外出工作，平時在家僅有70歲的阿嬤陪伴；因依依正值青春期，外型搶眼亮麗，在外朋友多，ig更擁4000多粉絲，儼然是名「小網紅」，平時一有時間就往外跑。

日前寒假結束後，依依與好友出外多日未返家，阿嬤手機也連繫不上，擔心依依在外發生危險，日前心急如焚到派出所報警，聲淚俱下盼警方動員協助找回愛孫。

也是媽媽的高市婦幼隊女警許惠萍獲報後，發揮從警多年的「肉搜」技巧，在網路找到依依資料後，交叉比對大頭貼圖像，順利找到依依社群帳號，再根據最新貼文動態，總算找到依依行蹤，順利在228連假尾聲，讓依依平安返家。

見到愛孫在警方陪同下踏進家門，阿嬤終於放下心中大石，擦乾眼角淚水後，依依上前擁抱撒嬌「出去這麼久，讓阿嬤擔心了！」

高市婦幼警察隊長林鑫宏表示，寒暑假是兒少離家失蹤的高峰期，高市警方統計，兒少失蹤個案中，青少年占比達86%，原因多以家庭因素為主，尤其暑假比例失蹤比例最高，與父母上班，孩子不受學校約束，易受朋友影響有關。

他說，家長教育子女，可適度融入孩子的生活圈，例如透過流行的IG、臉書，聽聽彼此的生活感受，藉此拉近親子距離。

高市婦幼隊女警許惠萍上網「肉搜」，順利幫逃家多日的小網紅依依回家。記者張議晨／翻攝
高市婦幼隊女警許惠萍上網「肉搜」，順利幫逃家多日的小網紅依依回家。記者張議晨／翻攝
高市婦幼隊女警許惠萍上網「肉搜」，順利帶依依回家。記者張議晨／翻攝
高市婦幼隊女警許惠萍上網「肉搜」，順利帶依依回家。記者張議晨／翻攝

阿嬤 失蹤

延伸閱讀

高市拚治安！動員17分局604名警力 掃蕩八大場所

網紅「閃亮亮」與警合作 甜笑拍防詐宣導好吸睛

網紅「那對夫妻」存17年終買房 淚謝老婆和他同甘共苦17年

莫名流血！罔腰PO內診照網友肉搜出診所...診所回應了

相關新聞

機車撞機車！台中警停等紅燈遭追撞 2人都輕傷

台中市太平警分局宏龍派出所高姓警員上午8時許騎機車停等紅燈時，遭後方機車不慎撞上，所幸兩人送醫後都僅手腳受輕微擦挫傷，治...

ig有數千粉絲！15歲小網紅逃家 警肉搜動態帶她回家

在社群軟體Instagram（ig）擁有4000多粉絲的15歲少女依依（化名），上周與阿嬤吵架後逃家多天，阿嬤擔心依依安...

影／民眾「聽到嬰兒哭聲」 男嬰被棄路邊用塑膠袋裝著

今年2月2日晚間9點半，屏東縣新園鄉龍洲一路靠近雙園大橋附近，有鄰居聽到陳家的門口附近有嬰兒的哭聲，鄰居打電話給陳家的人...

甩開色狼！彰化縣長王惠美今下場示範防身術

三八國際婦女節即將到來，由彰化縣女性培力協會與警察局特別舉辦「WOMEN 鬥陣練武功活動」，由縣警局教官指導女學員研習簡...

婦險遭「假石油商」詐騙 警出妙招幫她保住10萬元

桃園48歲陳姓婦人透過網路交友認識一名男子，對方假稱因公司周轉不靈，須向她借10萬元。陳女不疑有他到郵局匯款，員警趕抵想...

通往嘉明湖！台東高山疑又見山友營火 嚮導通報擔心引發森林火災

台東通往嘉明湖的戒茂斯山足球場、排球場和高爾夫球場等3處營地，228連假期間疑又見山友升營火，高山嚮導擔心引發森林火災，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。