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影／民眾「聽到嬰兒哭聲」 男嬰被棄路邊用塑膠袋裝著

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

今年2月2日晚間9點半，屏東縣新園鄉龍洲一路靠近雙園大橋附近，有鄰居聽到陳家的門口附近有嬰兒的哭聲，鄰居打電話給陳家的人，陳家出門看竟發現男嬰，趕緊報案。男嬰用白色大塑膠袋裝著，身穿白色熊熊毛鋪綿外衣，身體由毛巾裹著，旁邊放幾片尿布，趕緊報警，社會處社工到場，啟動男嬰寄養安置，請警方同步協尋，社會處呼籲男嬰父母親出面。

社會處指出，男嬰的健康狀況良好，寄養家庭將男嬰取名「小新」，研判發現時男嬰才剛出生一周內，疑自行剪下臍帶，臍帶尚未完全脫落。

社會處指出，當時發現時男嬰被裝在白色大塑膠袋，身穿白色熊熊毛鋪棉外衣，身體由毛巾包裹住，旁邊僅放置幾片尿布，經檢查男嬰重2700公克，沒有胎記，沒有明顯外傷，生命徵象穩定，呼吸道暢通。

警方當時調閱周邊監視器，並比對附近相關資料，都查尋未果，社會處今發新聞，呼籲男嬰父母親出面，在三個月內認領，若三個月後沒有認領，社會處將辦理出養。

劉美淑說，期盼男嬰家長出面負起照顧責任，若有扶養困難可向屏東縣政府社會處求助，上班時間撥打屏東縣政府社會處:08-7321896，或全國24小時保護專線「113」。

男嬰被棄置路邊，用塑膠袋裝著。圖／屏東縣府社會處提供
男嬰被棄置路邊，用塑膠袋裝著。圖／屏東縣府社會處提供
男嬰由寄養家庭安置照顧。記者劉星君／攝影
男嬰由寄養家庭安置照顧。記者劉星君／攝影
男嬰由寄養家庭安置照顧。記者劉星君／攝影
男嬰由寄養家庭安置照顧。記者劉星君／攝影
屏東縣社會處長劉美淑呼籲男嬰父母親出面，三個月內來認領，若三個月後沒有認領，社會處將辦理出養。記者劉星君／攝影
屏東縣社會處長劉美淑呼籲男嬰父母親出面，三個月內來認領，若三個月後沒有認領，社會處將辦理出養。記者劉星君／攝影
男嬰被棄置路邊，用塑膠袋裝著。圖／屏東縣府社會處提供
男嬰被棄置路邊，用塑膠袋裝著。圖／屏東縣府社會處提供

屏東縣政府 寄養家庭 塑膠袋

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