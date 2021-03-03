影／民眾「聽到嬰兒哭聲」 男嬰被棄路邊用塑膠袋裝著

今年2月2日晚間9點半，屏東縣新園鄉龍洲一路靠近雙園大橋附近，有鄰居聽到陳家的門口附近有嬰兒的哭聲，鄰居打電話給陳家的人，陳家出門看竟發現男嬰，趕緊報案。男嬰用白色大塑膠袋裝著，身穿白色熊熊毛鋪綿外衣，身體由毛巾裹著，旁邊放幾片尿布，趕緊報警，社會處社工到場，啟動男嬰寄養安置，請警方同步協尋，社會處呼籲男嬰父母親出面。

社會處指出，男嬰的健康狀況良好，寄養家庭將男嬰取名「小新」，研判發現時男嬰才剛出生一周內，疑自行剪下臍帶，臍帶尚未完全脫落。

社會處指出，當時發現時男嬰被裝在白色大塑膠袋，身穿白色熊熊毛鋪棉外衣，身體由毛巾包裹住，旁邊僅放置幾片尿布，經檢查男嬰重2700公克，沒有胎記，沒有明顯外傷，生命徵象穩定，呼吸道暢通。

警方當時調閱周邊監視器，並比對附近相關資料，都查尋未果，社會處今發新聞，呼籲男嬰父母親出面，在三個月內認領，若三個月後沒有認領，社會處將辦理出養。