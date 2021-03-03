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甩開色狼！彰化縣長王惠美今下場示範防身術
三八國際婦女節即將到來，由彰化縣女性培力協會與警察局特別舉辦「WOMEN 鬥陣練武功活動」，由縣警局教官指導女學員研習簡單的防身術，遇到外力或暴力侵害時，能迅速逃離，彰化縣長王惠美今天參加在縣警局舉辦的首場活動，還親自下場，在教官指導下，有模有樣地反制及甩脫對方。
鑑於婦女被外力暴力侵害案件頻傳，縣長王惠美認為婦女學會簡易防身術自我防衛的必要，因此指示舉辦婦女防身術研習，由縣警局動用11名教官及11名助教指導，共分4個梯次，每梯次60人，獲得熱烈響應。研習活動除教導女性在遭受脅迫或有人身威脅時，能有冷靜判斷、反制等防衛能力以求自保，並趁勢脫身以降低暴力的風險，也宣導相關防詐騙知識。
首場研習活動今天上午在縣警局舉行，縣長王惠美除到場參加首場活動外，還跟著警察局的教官實際練習防身術，學體育出身的王惠美，很快就能領會，而且身手矯健，迅速反制及甩脫對手，博得熱烈掌聲。
王惠美說，國際婦女節即將到來，由於近來時常聽聞女性遇到騷擾或家庭暴力，甚至性侵案，因此舉辦這項防詐及防身研習，請大家來「練武功」，學習防身的基本概念，有備無患，並呼籲女性朋友以行動來展現女力，一起站出來，不僅能有自我保護能力，面對性別暴力更要勇敢說不。
彰化縣婦女節系列活動，除了防身術研習外，3月2日起在田中區婦女中心辦理的粉彩杯墊DIY、拓染絹印DIY』等活動；3月13日在彰化夢想館辦理名人講堂，邀請兼具「通靈少女主角原型」及「台灣首位棒球女主審」雙重身分的劉柏君女士，與大家分享「女性在運動領域或是職場中所遇到的性別挑戰」。
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