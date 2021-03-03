婦險遭「假石油商」詐騙 警出妙招幫她保住10萬元

桃園48歲陳姓婦人透過網路交友認識一名男子，對方假稱因公司周轉不靈，須向她借10萬元。陳女不疑有他到郵局匯款，員警趕抵想阻止，陳還天真表示「他說會還我啊」，經過警方詳細勸說這是常見詐騙手法，陳婦才驚覺受騙，也感謝員警幫她保住血汗錢。

中壢分局大崙所警員許淑婷、劉羽軒2日下午獲報疑似有人遭詐騙。警方到場了解，陳婦於臉書結識一名男子，雙方加LINE成為好友後，每天對陳婦噓寒問暖，數日後男子見時機成熟，向陳婦謊稱自己從事石油相關工作，近日公司周轉不靈，需要10萬元資金，並稱來台時會馬上償還。

陳婦不疑有他到郵局匯款，但郵局經理發現陳婦不知所措，詢問匯款用途，陳婦神色慌張又不時察看手機訊息，經理驚覺有異，隨即通知警方到場。