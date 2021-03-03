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通往嘉明湖！台東高山疑又見山友營火 嚮導通報擔心引發森林火災
台東通往嘉明湖的戒茂斯山足球場、排球場和高爾夫球場等3處營地，228連假期間疑又見山友升營火，高山嚮導擔心引發森林火災，通報林務局台東林區管理處。台東林管處表示，如涉法屬實，將開單告發。
台東林管處指出，戒茂斯山3處營地屬向陽森林國家公園管制範圍內，是不可引火，依森林法56條可處新台幣12萬元以上、60萬元以下罰鍰，針對228連假，疑有山友營火部分，目前已了解中。
熊出沒熊出沒企業社社嚮導邱冠中228連假帶團到嘉明湖，行經戒茂斯山足球場營地，發現有3處升火的痕跡，排球場營地和高爾夫球場營地則各有1處，立即通報台東林管處。
邱冠中表示，看到痕跡，不像是炊事或取暖所用，反倒是像是營火晚會，這3處營地附近多為油質較多的二葉松林，一旦不小心燒起來，恐引發森林火災，不僅非常危險，也會造成救災資源的浪費。
據了解，去年12月也曾發生山友在排球營地開生日營火晚會，過程還拍攝po上網路，引起其他山友一片撻伐，台東林管處得知消息，會同森林警察台東分隊循線通知相關人員到案說明。
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