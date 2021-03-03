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大甲媽遶境 清水三田派出所點心站已10年 贊助者年年增

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

今年大甲媽遶境定在4月9日晚上起駕，大甲媽祖每年遶境盛況，起駕後出大甲第一個經過的派出所是台中市清水警分局三田派出所，派出所前設點心站供民眾和信徒休息與飲食，三田派出所工友宋香臻每年為大家服務，警察和工友與她的親友們主動捐款出力，讓點心站參加人數越來越多，飲食也更豐富，今年是第10年要設點心站，清水分局有警察與工友今天主動捐款，共襄盛舉。

三田派出所工友宋香臻說，10年前，當時的台中市警局長刁建生要求，大甲媽遶境期間，經過的派出所，在自己轄區找適當地點設服務站，服務遶境民眾，此貼心舉動，三田派出所持續至今。

每年大甲媽遶境，起駕後經過第一個經過的就是三田派出所點心站，到此休息、飲食和上廁所的信徒越來越多，許多人都知道，大甲媽凌晨起駕，從大甲進入清水後，會經過三田派出所點心站，多人提前到此等候大甲媽鑾轎，鑾轎也會在此停留約10分鐘供信徒朝拜。

宋香臻表示，剛開始派出所點心站飲食經費，她找親友募資，買素粽、包子和紫米飯糰與飲料，供信徒和民眾取用，贊助者從10多人，至現在已有上百人，包括分局和派出所警察與工友，大家主動貢獻，出錢出力。

她每年都在點心站後方，貼上捐款和物資者名字，大甲媽遶境後，她再將名單上疏文，拿到大甲媽祖前誦唸後再火化。

台中市清水警分局三田派出所工友宋香臻，每年大甲媽遶境期間，為點心站服務。記者游振昇／攝影
台中市清水警分局三田派出所工友宋香臻，每年大甲媽遶境期間，為點心站服務。記者游振昇／攝影
去年大甲媽祖遶境，經過台中市清水警分局三田派出所點心前站盛況。圖／警方提供
去年大甲媽祖遶境，經過台中市清水警分局三田派出所點心前站盛況。圖／警方提供
前年大甲媽祖遶境，經過台中市清水警分局三田派出所點心前站盛況。圖／警方提供
前年大甲媽祖遶境，經過台中市清水警分局三田派出所點心前站盛況。圖／警方提供

遶境 大甲媽祖

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