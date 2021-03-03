桃園去年機車事故高齡死亡占多數 警方加強取締違規

桃園市龍潭警分局表示，市警局統計去年A1（死亡）類事故，機車81件占50%為主要肇事車種，死亡年齡以65歲以上高齡者計57人，占總34.1%，較前年增加9人。

另統計近3年107年至109年A1及A2（受傷）類每月事故發生件數顯示，1、3、7、10、11及12月為事故高峰期，龍潭分局除加強宣導交通安全，今天起至10日執行「安道防故」執法專案勤務加強取締闖紅燈、酒後駕車、轉彎未依規定、機車行駛禁行機車道、機車未以兩段方式左轉、並排停車、行人違規穿越道路、汽機車不禮讓行人等重大危害交通安全的違規行為，以有效防制事故發生。