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桃園去年機車事故高齡死亡占多數 警方加強取締違規
桃園市龍潭警分局表示，市警局統計去年A1（死亡）類事故，機車81件占50%為主要肇事車種，死亡年齡以65歲以上高齡者計57人，占總34.1%，較前年增加9人。
另統計近3年107年至109年A1及A2（受傷）類每月事故發生件數顯示，1、3、7、10、11及12月為事故高峰期，龍潭分局除加強宣導交通安全，今天起至10日執行「安道防故」執法專案勤務加強取締闖紅燈、酒後駕車、轉彎未依規定、機車行駛禁行機車道、機車未以兩段方式左轉、並排停車、行人違規穿越道路、汽機車不禮讓行人等重大危害交通安全的違規行為，以有效防制事故發生。
龍潭警分局分局長陳清華表示，為確保用路人安全，將持續以滾動式檢討交通執法策略，針對各重點路、（時）段，機動調整勤務作為，強化執法能量，期望駕駛人及行人確實「注意路況、減速慢行、遵守規則」等三大平安心法，養成良好的駕車習慣，以避免交通事故憾事發生。
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