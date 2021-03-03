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50餘歲男採海菜未歸 澎湖岸巡尋獲遺體

中央社 / 澎湖縣3日電

澎湖50餘歲鄭姓男子2日清晨下海採海菜未歸，第七岸巡講美巡邏隊徹夜搜尋，今天清晨在青螺濕地岸際尋獲，已告死亡，目前報請檢警相驗。

澎湖警方指出，鄭男是在昨天清晨2時許，獨自騎乘機車前往青螺濕地海邊採海菜未歸，家屬透過議員魏長源向警方報案協尋，警消、岸巡與空偵隊直升機在惡劣的天候下徹夜搜尋。

岸巡講美巡邏站人員今天清晨3時執行巡邏時，在澎湖青螺濕地岸際發現疑似失蹤的鄭男，經通報家屬前往指認無誤，場面哀痛，全案報請檢警相驗。

澎湖海菜稱「綠金」，與白腹魚（白金）與紫菜（黑金），在澎湖併稱「3金」，每年入冬至清明節是產季，天氣愈冷品質愈佳。

澎湖沿岸潮間帶正值海菜生長期時，可見綠油油的一片，每當海水漲退潮都可見採「溜」海菜的人潮，目前每台斤售價在新台幣100元左右。所謂「溜」，是指持自製有握柄的竹（鐵）篾仔或短棍，逆著水流將海菜撈起，順手抹入隨身拖在水面上自製的保麗龍容器內。

澎湖 濕地 直升機

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