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83歲老翁逆向騎單車遭大貨車輾斃！居民曝原因：少一條路

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市烏日區中山路三段今天上午7時50分發生大貨車輾斃一名逆向騎單車老翁。警方調查，這輛大貨車由公司出發，右轉中山路三段，疑似因視覺死角沒有注意到83歲的何姓老翁逆向行經慢車道，當場輾斃老翁，警方已確認死者身分，並連繫家屬，釐清事發過程。

附近居民曝，事故地點中山路三段、長壽路口，即台鐵成功火車站正前方，因往北即上國道號王田交流道，中間沒有橫向道路，以致不少機車、單車族不想繞一大圈，選擇違規在路口逆向，險象環生，就是「少一條路」，爭取能闢建一橫向道路減少人命損傷。

警方查出，今天早上7點50分，由22歲洪姓司機駕駛的大貨車從公司出發，右轉行經台中市烏日區中山路三段時，沒注意到何姓老翁騎單車從長壽路口沿著慢車道逆向而來，大貨車右前方撞擊到單車，造成老翁倒地，慘死輪下。

警方經查證死者身分後，已連繫上死者兒子，初步了解，老翁可能是清晨單車出門發生不測。警方呼籲，駕駛車輛時，請小心慢行，無論機車、單車也請勿逆向騎乘，以維護用路人安全。

台中市烏日區中山路三段今天發生大貨車輾斃一名逆向騎單車老翁。圖／讀者提供
台中市烏日區中山路三段今天發生大貨車輾斃一名逆向騎單車老翁。圖／讀者提供
台中市烏日區居民認為，事故地點中山路三段、長壽路口，往北即上國道號王田交流道，造成很多人選擇違規逆向，爭取中間能闢建一條橫向道路減少人命損傷。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區居民認為，事故地點中山路三段、長壽路口，往北即上國道號王田交流道，造成很多人選擇違規逆向，爭取中間能闢建一條橫向道路減少人命損傷。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區居民認為，事故地點中山路三段、長壽路口，往北即上國道號王田交流道，造成很多人選擇違規逆向，爭取中間能闢建一條橫向道路減少人命損傷。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區居民認為，事故地點中山路三段、長壽路口，往北即上國道號王田交流道，造成很多人選擇違規逆向，爭取中間能闢建一條橫向道路減少人命損傷。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區居民認為，事故地點中山路三段、長壽路口，往北即上國道號王田交流道，造成很多人選擇違規逆向，爭取中間能闢建一條橫向道路減少人命損傷。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區居民認為，事故地點中山路三段、長壽路口，往北即上國道號王田交流道，造成很多人選擇違規逆向，爭取中間能闢建一條橫向道路減少人命損傷。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區中山路三段今天發生大貨車輾斃一名逆向騎單車老翁。圖／讀者提供
台中市烏日區中山路三段今天發生大貨車輾斃一名逆向騎單車老翁。圖／讀者提供
台中市烏日區中山路三段今天發生大貨車輾斃一名逆向騎單車老翁。圖／讀者提供
台中市烏日區中山路三段今天發生大貨車輾斃一名逆向騎單車老翁。圖／讀者提供

老翁 單車 台中市

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