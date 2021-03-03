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八里掩埋場悶燒第4天 煙臭味可望緩解

中央社 / 新北3日電

新北市八里垃圾掩埋場持續悶燒第4天，在環保局加派挖土機開挖這座堆積逾萬噸的垃圾山，悶燒面積已大幅縮減，初估仍有2000噸垃圾待開挖滅火，讓居民難忍的煙臭味可望緩解。

八里掩埋場臨時堆置春節前民眾大掃除清出逾萬噸大型家俱及垃圾，2月28日上午7時許不知何故發生火警，雖被消防局迅速撲滅火勢，但堆積成小山的垃圾卻持續悶燒中。

由於悶燒產生大量濃煙瀰漫四周，煙臭味讓附近居民難忍並紛紛上網貼文，所幸東北季風加強及降雨，大幅減少陸上空污危害。環保局也調派多輛挖土機挖開表層讓悶燒部分外露，消防員再噴水滅火。

消防人員表示，警義消在惡臭且煙霧瀰漫的惡劣環境下，經輪班執勤及載水噴灑下，已讓消防人員疲於奔命，也凸顯在地義消能量不足的窘境；龍源義消分隊今天在八里臉書社群中貼文表示，一場垃圾山火警已動用無數警消義消，人力缺乏，呼籲在地民眾加入義消熱血團隊。

消防局表示，每天都調派各大隊人車支援處理，今天就有近百警消及18輛水庫車、3輛雲梯車及2輛水箱車在場壓制火勢，經挖土機連日開挖澆灌下，垃圾山已由逾萬噸垃圾的大山挖成近2000噸的小山，大幅縮小悶燒面積，可望很快就能滅火並緩解擾人的煙臭味。

八里

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