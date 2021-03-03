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男嬰出生未足月！裝塑膠袋被棄路邊 屏縣府呼籲家長出面

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

今年2月2日晚間9點半，屏東縣新園鄉龍洲一路靠近雙園大橋附近，一名路過的男子發現路旁有一名男嬰，用白色大塑膠袋裝著，男嬰穿著白色熊熊毛鋪綿外衣，身體由毛巾裹著，旁邊放幾片尿布，趕緊報警，社會處社工到場，啟動男嬰的寄養安置，並請警方同步協尋，社會處呼籲男嬰父母親出面，男嬰的健康狀況良好，研判出生未滿月，疑自行剪下臍帶，尚未完全脫落。

屏東縣府社會處指出，當時發現時男嬰被裝在白色大塑膠袋內，身穿白色熊熊毛鋪棉外衣，身體由毛巾包裹住，旁邊僅放置幾片尿布，經檢查男嬰重2700公克，沒有胎記，沒有明顯外傷，生命徵象穩定，呼吸道暢通。

社會處指出，還好民眾發現得早，在警方陪同下將男嬰送至醫院檢查治療，經研判出生未滿月，臍帶疑自行剪下，尚未完全脫落。警方調閱附近周邊監視器，也比對附近相關資料，都查尋未果，社會處今發布新聞，希望呼籲男嬰父母親出面。

社會處長劉美淑說，不少小爸媽、或是未婚生子不願扶養孩子，不知如何處置最後選擇將孩子棄置，若不向外界尋求協助，隨意丟棄孩子就會面臨遺棄罪，若孩子不幸喪命，甚至會遭受更重的刑責。

社會處期盼男嬰家長出面負起照顧責任，若有扶養困難可向屏東縣政府社會處求助，上班時間撥打屏東縣政府社會處:08-7321896，或全國24小時保護專線「113」。

男嬰遭棄置在屏東縣新園鄉龍洲一路靠近雙園大橋附近，路過的男子發現男嬰，用白色大塑膠袋裝著，穿著白色熊熊毛鋪綿外衣，身體由毛巾裹著，旁邊放幾片尿布。圖／屏東縣府社會處提供
男嬰遭棄置在屏東縣新園鄉龍洲一路靠近雙園大橋附近，路過的男子發現男嬰，用白色大塑膠袋裝著，穿著白色熊熊毛鋪綿外衣，身體由毛巾裹著，旁邊放幾片尿布。圖／屏東縣府社會處提供
男嬰經安置後，健康狀況良好，社會處呼籲家長出面。圖／屏東縣府社會處提供
男嬰經安置後，健康狀況良好，社會處呼籲家長出面。圖／屏東縣府社會處提供

屏東縣政府 塑膠袋 監視器

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