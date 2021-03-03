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基隆車站圓環蔣中正銅像遭潑漆 警追查3嫌
矗立基隆火車站前圓環近70年的蔣中正銅像原定今天拆除，但凌晨疑被不明人士潑漆，基座也被噴上白色字樣，警方積極追查犯嫌。市府表示，會依計畫將銅像移至慈湖紀念雕塑公園。
蔣中正銅像正面臉部和身體約有3/4沾滿黃土色油漆，基座提字「民族救星」的「民」字也沾到油漆，基座正面被噴上白色「台灣」，兩側則為「建國」、「去除威權創建共和」字樣，背面也被噴上白字「清算到底實踐正義」。
基隆市警察局第一分局長楊効宜表示，警方上午6時巡邏時發現圓環內蔣中正銅像遭人潑漆，經調閱監視器畫面後，發現凌晨3時50分有3名可疑人士靠近圓環，但監視器並未拍下犯案過程，警方正積極追查犯嫌。
直到上午10時銅像拆除作業仍未開始，基隆市政府秘書長黃駿逸指出，全案已由基隆市警局展開調查，今天仍會依計畫將蔣中正銅像移置慈湖紀念雕塑公園，至於是否會提告毀損，後續仍由警方依法處理。
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