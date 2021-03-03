影／屁孩又搞破壞！抓YouBike亂摔 狂飆髒話

一名網友在臉書社團中轉貼一段影片，只見影片中多位未成年孩童把微笑單車YouBike當成玩具，不僅將車舉起來在大力摔在地板上，甚至踩在車輪上不停跳躍，還重複說著「幹Ｘ娘」等髒話，一群屁孩較勁般的搞破壞，影片PO在網上引發眾人怒火。

影片中可以看到，其中一名身穿白衣短褲的男生牽著腳踏車一邊跑向旁邊的欄杆，隨後即脫手將腳踏車大力的摔在欄杆上，一邊罵著，「幹Ｘ娘」，而他一摔完後，影片的背景則爆出放肆的笑聲。緊接著，穿白衣短褲的男孩則雙手高舉腳踏車，將其重重的砸在地上，另一名全身黑衣的男生則在一旁騎著腳踏車繞行，隨後撞上一輛已經倒在地板上的腳踏車後跳車，並大力的把原本騎乘的車摔在地板上。最後一段則看到，白衣短褲的男生踩在倒地的腳踏車前輪上不停跳躍，無辜的腳踏車不停受破壞，另名黑衣的男生則將腳踏車騎來白衣短褲男生的一旁，向丟垃圾般亂摔，畫面可見三輛腳踏車全疊在地面。