台東雜貨店老闆莫名遭男子爆打擲鐵桶 警追查揪嫌犯

台東卑南鄉一間雜貨店，昨傳出老闆無辜遭1名年輕男子徒手爆打，還拿起鐵桶子朝老闆丟擲，該施暴男子隨即搭車離去。遭打老闆除驗傷外，也報警處理打算提告。警方目前介入調查，並調閱相關監視器，誓言揪出犯嫌。

卑南分駐所表示，該男子行為已涉嫌傷害及毀損，搭一輛藍色福特汽車，車上共有4名年輕男女，目前沿線調監視畫面，以車追人，希望能順利將涉案男子及相關人員傳喚到案，並釐清為何出手攻擊老人家。

遭攻擊的蕭姓老闆說，「昨晚7點15分左右，一輛轎車停在店門口，2名男子下車進來買了啤酒和甩炮共55元的東西，轉身要找領錢時，其中1名男子突然徒手打我，還拿鐵桶丟，我閃開沒丟到，但家門玻璃都碎掉了」。