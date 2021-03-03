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最危險地方最安全？柯姓富商綁票案取贖款約在警調機關旁

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台東雜貨店老闆莫名遭男子爆打擲鐵桶 警追查揪嫌犯

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東卑南鄉一間雜貨店，昨傳出老闆無辜遭1名年輕男子徒手爆打，還拿起鐵桶子朝老闆丟擲，該施暴男子隨即搭車離去。遭打老闆除驗傷外，也報警處理打算提告。警方目前介入調查，並調閱相關監視器，誓言揪出犯嫌。

卑南分駐所表示，該男子行為已涉嫌傷害及毀損，搭一輛藍色福特汽車，車上共有4名年輕男女，目前沿線調監視畫面，以車追人，希望能順利將涉案男子及相關人員傳喚到案，並釐清為何出手攻擊老人家。

遭攻擊的蕭姓老闆說，「昨晚7點15分左右，一輛轎車停在店門口，2名男子下車進來買了啤酒和甩炮共55元的東西，轉身要找領錢時，其中1名男子突然徒手打我，還拿鐵桶丟，我閃開沒丟到，但家門玻璃都碎掉了」。

蕭姓老闆強調，他根本不認識這些年輕人，當下被攻擊後，他也拿起甩棍準備防身要打攻擊他的年輕人時，不忍心打下去，隨即追出去，正準備攔下車子，車上駕駛強調車子是他的，不要砸他的車，他們就把車開走。

施暴年輕男子還拿起鐵桶子朝向老闆丟擲，遭打老闆除驗傷外，也報警處理打算提告。圖／翻攝自台東臉書社團
施暴年輕男子還拿起鐵桶子朝向老闆丟擲，遭打老闆除驗傷外，也報警處理打算提告。圖／翻攝自台東臉書社團
台東卑南鄉一間雜貨店，昨傳出老闆無辜遭1名年輕男子徒手爆打，警方目前介入調查，並調閱相關監視器，誓言揪出犯嫌。圖／翻攝自台東臉書社團
台東卑南鄉一間雜貨店，昨傳出老闆無辜遭1名年輕男子徒手爆打，警方目前介入調查，並調閱相關監視器，誓言揪出犯嫌。圖／翻攝自台東臉書社團

監視器 福特 台東

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