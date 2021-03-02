少女遭保護管束未執行 警尋獲時已育有2子

剛滿20歲的少女小如（化名）幾年前因案被法院宣告保護管束，但未到案執行，高雄市警局少年隊日前接獲少年及家事法院發布協尋，上月底於高雄楠梓找到小如，意外發現小如已育有1歲多及未滿4個月的幼兒，警方除依規定解送小如，評估後小孩交由丈夫與婆家照顧，也通報社福機構定期追蹤。

據了解，小如少年時期因父母離異，在家庭功能不健全情況下，就學階段經常輟學、逃家，又交友不慎而被法院宣告保護管束，但因故未到案執行才遭法院發布協尋。

小如向警方表示，在四處躲藏時，曾有多次想出來面對司法的念頭，但後來陸續生下2寶寶，不忍心小孩從小就沒有媽媽在身邊，再加上公公年事已高，她無法工作，家中只靠先生在菜市場的微薄薪水及政府補助維生，擔心家人無人照料，只能躲藏至今。

少年隊員警雖不忍心將母子3人分開，但只能依規定解送小如歸案，經與小如先生及家屬詳談、與少輔會社工評估小孩安全及家庭整體狀況，積極通報轉介社福單位定期追蹤小孩情況及提供諮詢、協助。