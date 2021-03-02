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少女遭保護管束未執行 警尋獲時已育有2子

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

剛滿20歲的少女小如（化名）幾年前因案被法院宣告保護管束，但未到案執行，高雄市警局少年隊日前接獲少年及家事法院發布協尋，上月底於高雄楠梓找到小如，意外發現小如已育有1歲多及未滿4個月的幼兒，警方除依規定解送小如，評估後小孩交由丈夫與婆家照顧，也通報社福機構定期追蹤。

據了解，小如少年時期因父母離異，在家庭功能不健全情況下，就學階段經常輟學、逃家，又交友不慎而被法院宣告保護管束，但因故未到案執行才遭法院發布協尋。

小如向警方表示，在四處躲藏時，曾有多次想出來面對司法的念頭，但後來陸續生下2寶寶，不忍心小孩從小就沒有媽媽在身邊，再加上公公年事已高，她無法工作，家中只靠先生在菜市場的微薄薪水及政府補助維生，擔心家人無人照料，只能躲藏至今。

少年隊員警雖不忍心將母子3人分開，但只能依規定解送小如歸案，經與小如先生及家屬詳談、與少輔會社工評估小孩安全及家庭整體狀況，積極通報轉介社福單位定期追蹤小孩情況及提供諮詢、協助。

少年隊表示，將持續加強少年協尋勤務，並與少輔會攜手積極追輔。另，家庭功能在少年成長過程中相當重要，家庭結構出現問題一定要勇於向外求援，社會安全網有許多資源、管道可供協助，透過橫向連結、跨部門合作，即能減少悲劇發生頻率，有需要民眾可撥打少年關懷諮詢專線（07）3954648。

剛滿20歲的少女小如（化名）幾年前因案被法院宣告保護管束，未到案而四處躲藏，警方尋獲時小如已育有2位幼兒。記者陳玫伶／翻攝
剛滿20歲的少女小如（化名）幾年前因案被法院宣告保護管束，未到案而四處躲藏，警方尋獲時小如已育有2位幼兒。記者陳玫伶／翻攝
剛滿20歲的少女小如（化名）幾年前因案被法院宣告保護管束，未到案而四處躲藏，警方尋獲時小如已育有2位幼兒。記者陳玫伶／翻攝
剛滿20歲的少女小如（化名）幾年前因案被法院宣告保護管束，未到案而四處躲藏，警方尋獲時小如已育有2位幼兒。記者陳玫伶／翻攝

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