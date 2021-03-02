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澎湖青螺濕地男子採海菜未歸 警消搜尋

中央社 / 澎湖縣2日電

澎湖鄭姓男子清晨前往湖西鄉北端的青螺濕地下海採海菜迄今未歸。由於入夜後氣溫陡降，加上東北季風強烈，更增添搜尋困難。警消與海巡沿海岸線漏夜展開搜尋，希望能有好消息傳回。

澎湖縣白沙警分局指出，50多歲的鄭男清晨2時多，獨自騎乘機車前往青螺海邊溜海菜，截至下午未見人影，家屬透過縣議員魏長源向警方報案協尋。

包括湖西消防分隊等警消與岸巡單位在低溫中沿海岸線擴大搜尋，僅在青螺廟前發現鄭男的機車，以及在紅羅海域岸際發現疑為鄭男採摘裝海菜用的保麗龍箱。目前澎湖地區氣溫低、海上風浪大，搜救行動仍持續中。

澎湖當地稱海菜也稱「綠金」，農曆春節至清明前後，沿岸潮間帶正值生長期，每台斤售價在新台幣100元左右。趁海水漲退潮之際，可見民眾「溜」海菜賺取貼補家用。所謂「溜」，是指持自製有握柄的竹（鐵）篾仔或短棍，逆著水流將海菜撈起，順手抹入隨身拖在水面上自製的保麗龍容器內。

澎湖 濕地

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