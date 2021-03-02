資源回收婦橫跨馬路遭小客車撞上 送醫不治

從事資源回收的柯張老婦人今天推著推車行經台中市梧棲區文化路，她橫跨馬路和一輛自小客車發生碰撞，老婦送醫不治，因身上無證件，警方協助釐清身分通知家屬，肇事原因待查。

台中市清水警分局調查，74歲柯張老婦人從事資源回收工作，今天上午6時她推著載著回收物的推車行經梧棲區文化路時，由西往東橫跨馬路，與35歲許姓男子駕駛的黑色自小客車發生碰撞，老婦人受傷倒地，送醫急救仍不治。

事發當下，因無法得知柯張老婦人的身分，警方協請梧棲區草湳里長林槐庭發動各里長協尋，其中，文化里里長蔡傳枝發現老婦人為她里民，經確認後，警方趕緊通知家屬到場。

警方呼籲，民眾應遵守交通規則，以維護用路人生命、財產安全。