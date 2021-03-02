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黑絲剪刀腳鎖交警脖子 違停婦：不是有意找麻煩

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

48歲的曹姓婦人因不滿新北警方拖吊其違停車輛，在大街上與警方爆發衝突。記者陳俊智／翻攝
48歲的曹姓婦人因不滿新北警方拖吊其違停車輛，在大街上與警方爆發衝突。記者陳俊智／翻攝

48歲的曹姓婦人因不滿新北警方拖吊其違停車輛，在大街上與警方爆發衝突，被員警以妨害公務名義逮捕，在警察局待了一晚後，氣焰全消，但仍覺得委屈，認為自己是被員警誘導，經新北地檢署複訊後請回。

事情發生在2月28日下午近5時，板橋警分局交通隊員警巡邏行經轄區中正路發現曹女違規停放紅線的轎車，見車上無人，便執行拖吊作業，未料曹女不滿，以肉身擋車，雙方進而發生激烈爭辯。

值勤員警見曹女擋車，一開始好言相勸，說明轎車已經上了車架，按照規定就是得拖走，但曹女不悅，數度以身體逼向員警，還當街辱罵「王八蛋」，因此被員警依妨害公務現行犯施以強制力逮捕。

案發當時，曹女因為被員警摔倒在地又噴辣椒水，坐在地上嚎啕大哭。有路人持手機拍下過程，認為員警執法手段不用那麼粗暴，但也有民眾力挺員警，網路言論更是一面倒，認為「不違規就不會被拖吊」。

案發後，曹女因妨害公務被法辦，在警局度過一夜，氣焰全消，但她仍認為自己委屈，並表示自己在轎車上架之前已經出面，只是第一時間忘了拿車鑰匙，未料員警會在她折返時把轎車上架；曹女表示知道自己違規，也甘願受罰，只是車子被拖吊會很麻煩，所以才會積極爭取，並非有意要找警察麻煩。

妨害公務 警察 新北

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