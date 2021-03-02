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網紅「閃亮亮」與警合作 甜笑拍防詐宣導好吸睛

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

近期詐騙案件頻傳，新莊警分局為有效防制宣導，找來網紅「閃亮亮」合作拍片，向民眾宣導防詐秘訣。

新莊警分局中平派出所警員王柏勝是警專36期畢業，剛下派出所服務一年多，他苦於近日常收到詐騙案件，又沒有有效宣導管道，想到可以找來網紅合作宣導，便在因緣際會下找來因亮眼外型走紅的網紅「閃亮亮」合作拍片。

王柏勝在影片中利用輕鬆談話的方式，向民眾宣導常見詐騙手法如「假投資」及「假援交」詐欺等等，常隱藏在惡性網頁及交友軟體內，而「閃亮亮」本人也分享曾接到詐騙電話時的有趣經驗，讓不少網友看了都驚嘆留言「原來詐欺離我們這麼近」、「很推這部反詐騙小知識」。

「閃亮亮」日前因亮眼外型，在幫媽媽賣紅豆餅時被YouTuber「硬漢兄弟」搭訕走紅，被網友稱為「紅豆餅女神」，後來她開設自己的影片頻道，目前在社群軟體Instagram擁有高達70幾萬人追蹤。

新莊警分局提醒民眾，若遇到類似詐騙案件，請民眾切勿因驚慌就匯款，務必先撥打反詐騙165專線或報案電話110確認，以免受騙。

網紅「閃亮亮」。圖／翻攝自Instagram
網紅「閃亮亮」。圖／翻攝自Instagram
新莊警分局與網紅「閃亮亮」合作，拍攝防詐宣導影片。圖／警方提供
新莊警分局與網紅「閃亮亮」合作，拍攝防詐宣導影片。圖／警方提供

詐騙 網紅

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