剛出獄沒錢吃飯 男子持刀入宅搶錢秒被逮

一名吳姓男子昨天剛從屏東監獄出獄，疑因身上缺錢花用，坐火車到高雄市鳳山區中華街一處民宅，看該民宅後門沒鎖，持小鐮刀要屋主把錢交出來，屋主趁拿錢時偷偷報警，並交給吳男3000元，警方2分鐘內迅速到場，將吳男依涉嫌妨害自由罪及恐嚇取財罪送辦。

據了解，吳男（63歲）有多項前科，因小時候曾在鳳山生活，昨天出獄後沒錢吃飯，搭火車到鳳山憑印象繞繞，尋找目標伺機下手，晚間9時許看到該民宅後門沒鎖，進入民宅並拿出路上竊取的小鐮刀恐嚇屋主把錢交出來。

屋主當時正在家中客廳看電視，向吳男表示，自己身上只有1000元，吳男嫌少要屋主再多拿2000元出來，屋主趁到2樓拿錢時偷偷報警，鳳山警分局員警獲報，立即派偵查隊、鳳崗派出所及快打部隊到場，當場起出小鐮刀一把及贓款3000元，依妨害自由罪及恐嚇取財罪嫌移送法辦。