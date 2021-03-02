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影／稻草跳車？貨車疑堆太高撞橋掉一地 駕駛恐吃紅單

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

上月27日網傳一輛載滿稻草的大貨車，行經國道一號北上247公里處雲林斗南段時，疑因草堆過高、不慎擦撞跨越橋導致大批稻草瞬間四散、飛落地面，一度飄起揚塵。第四公路警察大隊獲報後派員前往現場清理，並調閱相關影像通知駕駛到案說明，斗南分隊小隊長林志全表示，駕駛未依規定處置，將依法處1千元以上、3千元以下罰鍰。

根據網友上傳至臉書社團「爆料公社二社」畫面顯示，上月27日上午約10點半左右，一輛載有稻草的大貨車，疑稻草堆得太高，加上未捆綁，經過國道一號北上斗南路段時撞上了跨越橋，巨大「蹦！」聲響令周遭車輛都嚇了一大跳。

「我就說會撞到！」目擊民眾回顧，當時該輛大貨車還未撞橋前，他就已預料到該車可能會因為草堆過高、無法順利過橋，下一秒果不其然就發生慘劇，造成大量稻草瞬間在國道上紛飛。

有網友看了直說「太高了怎麼可能過得去」「這是另類的國道田園景致吧」。據了解，載貨高度限制小貨車為2.85米、大貨車4米，而遭擦撞的橋高6.1米，研判該貨車因超高載運才會釀禍，幸當時車流不多，其他車輛見狀也趕緊繞道通行，無人員受傷。

國道警當時獲報後即派員清理四散的稻草，一小時內全線車道清除完畢並開放通車。由於該駕駛撞到橋後未立即停下，警方目前已調閱相關畫面，並通知當事人到案說明，釐清責任。

警方呼籲，用路人行車時如需裝載貨物，不可有超長、超寬、超高等情形，須嚴密覆蓋、捆紮牢固，若物品掉落可罰3千元至1萬8千元；駕駛人於高速公路行車時務必保持安全距離，如遇上掉落物請減速慢行，並注意車前狀態緩慢通過。

上月27日一輛載滿稻草的大貨車，行經國道一號北上247公里處雲林斗南段時疑因草堆過高，不慎擦撞跨越橋。圖／翻攝自網路社團「爆料公社二社」
上月27日一輛載滿稻草的大貨車，行經國道一號北上247公里處雲林斗南段時疑因草堆過高，不慎擦撞跨越橋。圖／翻攝自網路社團「爆料公社二社」
擦撞跨越橋的大貨車，車上大批稻草瞬間四散、飛落地面，一度飄起揚塵，巨大「蹦！」聲響令周遭車輛都嚇了一大跳，幸未影響當時車流。圖／翻攝自網路社團「爆料公社二社」
擦撞跨越橋的大貨車，車上大批稻草瞬間四散、飛落地面，一度飄起揚塵，巨大「蹦！」聲響令周遭車輛都嚇了一大跳，幸未影響當時車流。圖／翻攝自網路社團「爆料公社二社」
國道警當時獲報後即派員清理四散的稻草，一小時內全線車道清除完畢並開放通車。圖／讀者提供
國道警當時獲報後即派員清理四散的稻草，一小時內全線車道清除完畢並開放通車。圖／讀者提供

國道 爆料公社

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