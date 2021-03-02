影／一手開車一手抓寶可夢 下一秒就「碰」了

台中市去年發生3千多件自撞事故，釀44人死亡，3000多人受傷，台中市警局交大分析，多數都是分心駕駛釀禍，交大以2018年發生在烏日區中山路的一起車禍為例，當時轎車駕駛一手開車，一手玩手機遊戲寶可夢，未注意到右方有機車騎士要轉彎，因而釀2人受傷，藉此提醒用路人，「分心駕駛要不得」，開車、騎車都需專注，避免事故發生。

台中市警局交通大隊表示，依美國國家公路交通安全管理局統計顯示，美國2012至2018年間因分心駕駛死亡人數達2萬3,000人死亡，占整體死亡人數近1成；其中常見的分心駕駛態樣包括使用手機傳訊息或聊天、和乘客聊天、調整或操作音響、空調、導航設備等。

台中市警局交通大隊指出，以時速50公里為例，當駕駛分心1秒查看手機訊息，車輛所前進的距離約等於1座羽球場的長度，台中市去年自撞交通事故案件共計發生3138件，造成44人死亡，3442人受傷，其中多數案件疑似與分心駕駛有關，顯見專注力對於安全駕駛來說非常重要。

台中市交大指出，根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據，分心駕駛主要有3種類型，第一視覺上，視線未專注在道路上，第二、形體上，手離開方向盤從事其他活動，第三、認知上，駕駛時在思考其他事情，而分心駕駛常見的原因，包括駕駛中與乘客深入的交談、使用手機聊天、手裡拿著其他東西、說話或唱歌、抽菸或吃東西、調整音響或空調等。