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屏東縣區間測速再+1 正是測速照相前3名

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣警察局科技執法，取締違規停車3月8日上路，用路人關切的區間測速路段尚未公告，有眼尖駕駛發現，在已知的省道台1線佳冬戰備道、台9線草埔森永隧道2處外，警方又新增省道台26線車城鄉小尖山路段；交通隊表示，佳冬戰備道已驗收並完成測試，目前送檢儀器卡在經濟部商品檢驗局，實施會提前1個月公告，後兩處尚未驗收，實施時間未定。

屏東縣警局尚未公告區間測速實施路段，但用路人已陸續在地方社群網站po照密切關切，在已知的台1線佳冬戰備道、和台9線草埔森永隧道2處外，有用路人發現台26線車城鄉小尖山路段，區間測速相關設施和交通警告標示最近已架設完成，提醒屏南地區用路人注意。

縣警局交通隊說，3處區間測速路段正是去年10大測速照相排行榜的前3名，台9線獅子鄉段草埔隧道436.58公里北向取締2萬3418件、台1線佳冬戰備跑道431.07公里南向1萬1506件、台26線北向竹坑段1萬1033件；佳冬戰備道已驗收並完成測試，相關電子儀已送經濟部商品檢驗局，尚無法確認啟用時間，後兩處尚未驗收，實施時程較慢。

交通隊說，長3.7公里的台1線佳冬戰備跑道，是往返台東和屏東墾丁的重要道路，因設計供戰機起降，路幅寬大筆直又平坦，5年前在南向設置限速70公里的測速照相，平均1年有逾萬件超速案，測試期間發現超速車輛是單一支測速照相桿的20多倍；台26線竹坑村旁的車城鄉滿豐漁場至小尖山段，往來車輛車速快，設置區間測速有其必要，一旦確定實施，都會在1個月前公告。

有眼尖駕駛發現，在已知規畫實施區間測速的省道台1線佳冬戰備道、台9線草埔森永隧道2處外，又新增省道台26線車城鄉小尖山路段。記者潘欣中／攝影
有眼尖駕駛發現，在已知規畫實施區間測速的省道台1線佳冬戰備道、台9線草埔森永隧道2處外，又新增省道台26線車城鄉小尖山路段。記者潘欣中／攝影

測速 屏東縣

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