屏東縣區間測速再+1 正是測速照相前3名

屏東縣警察局科技執法，取締違規停車3月8日上路，用路人關切的區間測速路段尚未公告，有眼尖駕駛發現，在已知的省道台1線佳冬戰備道、台9線草埔森永隧道2處外，警方又新增省道台26線車城鄉小尖山路段；交通隊表示，佳冬戰備道已驗收並完成測試，目前送檢儀器卡在經濟部商品檢驗局，實施會提前1個月公告，後兩處尚未驗收，實施時間未定。

屏東縣警局尚未公告區間測速實施路段，但用路人已陸續在地方社群網站po照密切關切，在已知的台1線佳冬戰備道、和台9線草埔森永隧道2處外，有用路人發現台26線車城鄉小尖山路段，區間測速相關設施和交通警告標示最近已架設完成，提醒屏南地區用路人注意。

縣警局交通隊說，3處區間測速路段正是去年10大測速照相排行榜的前3名，台9線獅子鄉段草埔隧道436.58公里北向取締2萬3418件、台1線佳冬戰備跑道431.07公里南向1萬1506件、台26線北向竹坑段1萬1033件；佳冬戰備道已驗收並完成測試，相關電子儀已送經濟部商品檢驗局，尚無法確認啟用時間，後兩處尚未驗收，實施時程較慢。