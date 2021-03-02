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別再違停了！屏東科技執法將於3月8日啟用

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東縣政府警察局為防止違規停車造成車禍事故，屏東市針對違規熱點，加強執法，並引進「自動辨識違規停車科技執法」設備。經測試，將於3月8日正式啟用。此外，除科技執法設備，為提升用路人安全，今年元旦，屏東市部分路口增設「盲人音響號誌」，同時未來也會一併增設高齡者號誌。

交通隊分析，去年屏東市區各路段車禍發生件數，以廣東路的563件奪冠，換算月平均47件車禍，且違規態樣以並排停車最多數，經去年底連續2個月針對上下班及用餐時段加強取締，月平均事故降低至30件，明顯減少。

除透過警力，新引進的「自動辨識違規停車科技執法」設備，今年1月測試，已經拍到1674 件違停，且目前設置在包含廣東路等6處違停較嚴重的路段，該設備將於3月8日正式使用，警方期盼，未來能有效改善違停亂象，進而減少事故。

警方指出，該系統可透過車牌辨識系統，自動判別違規停車的車籍資料，若停車超過3分鐘，可自動蒐證錄影拍照，車籍資料會匯入科技執法平台，經警方認證有違規事實即可依法開罰 600元至1200元。

除了加入科技執法降低交通亂象，交通隊今年元旦，也增設「盲人音響號誌」，提升盲人過馬路的安全性，目前已經裝設於屏東火車站前的路口，以及東港鎮中正路社團法人屏東縣盲人福利協進會前。

交通隊表示，今年會規畫在潮州火車站前，增設盲人音響號誌，此外，屏東前年設置的高齡者號誌，也會持續擴大增設，以確保行人安全。

新引進的「自動辨識違規停車科技執法」設備，將於今年3月8日正式啟用。圖／屏東警方提供
新引進的「自動辨識違規停車科技執法」設備，將於今年3月8日正式啟用。圖／屏東警方提供
今年元旦屏東縣政府警察局交通隊於屏東火車站前增設「盲人音響號誌」。記者陳弘逸／攝影
今年元旦屏東縣政府警察局交通隊於屏東火車站前增設「盲人音響號誌」。記者陳弘逸／攝影
新引進的「自動辨識違規停車科技執法」設備，將於今年3月8日正式啟用。圖／屏東警方提供
新引進的「自動辨識違規停車科技執法」設備，將於今年3月8日正式啟用。圖／屏東警方提供

事故 違停 屏東

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