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八里掩埋場殘火未熄 侯友宜出面要求控制空汙

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導

八里掩埋場自228燃燒後至今火未滅，初步研判是乾電池自然導致。圖／新北市環保局提供
八里掩埋場自228燃燒後至今火未滅，初步研判是乾電池自然導致。圖／新北市環保局提供

新北市長侯友宜今日上午至八里掩埋場關心火勢情形，仍有一定範圍殘火在悶燒，侯友宜對此要求相關單位要隨時監控悶燒產生的空汙，要把影響控制在最低。

八里掩埋場火勢從228上午7時42分通報後至今燃燒超過50小時，經過數百名警消以及百輛消防車搶救後，火勢已控制在小範圍，但悶燒區仍有15米高，預估還需要2、3天處理時間。

而八里掩埋場因燃燒產生的煙霧與臭味，在附近林口、五股一帶有許多民眾反映空氣品質糟糕且有塑膠臭味。對此環保局表示，今日鋒面通過加上東北季風增強，北部地區下雨可幫助PM2.5擴散，空氣品質狀況已比前幾天好，但對於局部地形的風向變化，仍可能影響五股、八里、林口與桃園沿海地區民眾，請民眾要關閉門窗、出門戴口罩。

侯友宜今日也到八里掩埋場坐鎮勘查，他要求相關單位24小時全天候監控，設法將環境及空氣汙染影響降到最低。

關於起火原因，環保局長程大維初步判斷可能是乾電池造成自燃，因過年前3個月環保局清運大型家具數量增加3成、近1萬噸，這次火勢影響約50％堆置區面積，已將堆置物逐步區隔並灑水降溫防止延燒。

侯友宜要民眾放心，這些家具不是有毒也不是有沼氣的垃圾，目前火勢雖穩定下來，但還在悶燒，新北市會總動員希望盡快把掩埋場火勢撲滅。

新北市長侯友宜今日前往八里掩埋場關心火勢悶燒情形。圖／新北市環保局提供
新北市長侯友宜今日前往八里掩埋場關心火勢悶燒情形。圖／新北市環保局提供

八里 侯友宜 廢棄物

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