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影／八里垃圾山大火第三天 消防局採愚公移山滅火法

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市八里垃圾掩埋場大火已經燒了第3天，表層一挖開，火勢又隨風燒起來。圖／新北市消防局提供
新北市八里垃圾掩埋場大火已經燒了第3天，表層一挖開，火勢又隨風燒起來。圖／新北市消防局提供

新北市八里垃圾掩埋場大火已經燒了第3天，消防隊員仍搭配怪手開挖持續灌救，但惡臭有毒濃煙隨風擴散，引發的民怨越來越大，消防局透露，這座高約15公尺的垃圾山實在太大，從表層灌水效果有效，預計整座山挖開、移開，一勺一勺澆水滅火，可能至少還要2天。

這起火警的範圍侷限於掩埋場內，火的威脅性不大，惡臭有毒濃煙才是最大疑慮，只要風勢加強或轉向，擴散範圍就會改變，即使中間隔了1座觀音山，遠在板橋甚至萬華地區民眾都懷疑空汙與火警有關，更何況八里、林口鄰近周邊，即便環保局拿出氣象資料澄清應該無關，但百姓哪管甚麼科學，聞到臭味就是不爽，民怨持續加劇。

八里當地選出的市議員鄭戴麗香昨天前往火場關心，除了解搶救進度、慰勞救災人員辛勞，並強烈要求環保局加強監控空氣品質，如果接近足以危害健康的標準，必須及早宣達、甚至超前部屬備妥因應措施。目前以救災優先，但事後必須負起相關責任，對周遭居民生活及健康造成影響有所交代。

據了解，這次燃燒面積約達2400平方公尺，高度約15公尺，堆置廢棄物約900噸形成一座垃圾山，火載量相當大，又在內部悶燒，搶救非常困難，消防局已動員超過300人次，不眠不休投入，目前仍持續搶救中。

由於垃圾山屬於特殊火警類型，火苗和高溫蓄積在底層悶燒，水從表層灌救效果不彰，目前採用怪手挖掘，把整座山的廢棄物一勺勺挖出來灑水或用乾粉滅火，如同愚公移山，至少還需2天時間才有機會撲滅。

消防局等單位持續搶救垃圾山火警。圖／新北市消防局提供
消防局等單位持續搶救垃圾山火警。圖／新北市消防局提供
消防局採愚公移山滅火法，惡臭有毒濃煙隨風擴散，引發的民怨越來越大。圖／新北市消防局提供
消防局採愚公移山滅火法，惡臭有毒濃煙隨風擴散，引發的民怨越來越大。圖／新北市消防局提供
新北市議員鄭戴麗香（中）昨晚前往火場關心，除了解搶救進度、慰勞救災人員，並強烈要求環保局加強監控空氣品質。圖／市議員鄭戴麗香服務處提供
新北市議員鄭戴麗香（中）昨晚前往火場關心，除了解搶救進度、慰勞救災人員，並強烈要求環保局加強監控空氣品質。圖／市議員鄭戴麗香服務處提供

八里 廢棄物

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