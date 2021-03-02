男子騎機車身上掉出18萬 監視器拍到畫面證明是他的錢

基隆市吳姓男子騎機車經過義一路巷弄時，不知身上裝著近18萬元現金的紙袋掉落路面。蘇姓男子撿起後，看到裡面全是錢，送往派出所報案。警方到場查訪時，看到吳正焦急地在道路尋找，比對監視器畫面，確認錢是他掉的，全數歸還。

吳男說，這筆錢是工程款，準備用來發給自己和其他同事的薪水。發現錢掉了很緊張，還好很快的撿回來，非常感謝撿到的蘇先生和警方協助。

基隆市警二分局今天表示，信六路派出所警員何峻安2月28日上午9點多，接到蘇姓男子報案，在義一路一處巷弄地面，撿到一個裝著大筆現金的薪資袋。蘇把薪資袋送到派出所，希望警方協助尋找失主。何員受理後當面清點現金，紙袋內有近18萬元。

何員到蘇男在巷弄撿到薪資袋的地點查訪，發現有店家的監視器可能拍到，調閱畫面看到1名騎士騎車經過時，薪資袋掉在路面。此時吳剛好也回到巷弄，看似在找東西。何員詢問後，研判他就是失主，請他一起回到派出所。