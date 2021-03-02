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竊嫌拒捕衝撞警車逃逸 罪加一條加重妨害公務

中央社 / 苗栗縣2日電

苗栗市接連發生小貨車遭竊案，涉重嫌的何姓男子駕駛租賃車輛遭警方盤查時，竟衝撞警車逃逸。警方稍後循線逮捕，依竊盜、毀損、公共危險及加重妨害公務罪嫌送辦。

苗栗警分局副分局長傅學廷今天表示，日前陸續接獲2起民眾報案指稱小貨車遭竊，經研判為同一人所為，經擴大調閱監視器追查，發現何姓慣竊涉有重嫌；2月21日巡邏員警發現何男駕駛租賃來的自小客車，行經苗栗市文發路，立刻鳴笛廣播要求停車受檢，何男卻直接在車道上倒車，隨後調頭加速逃離，逃逸過程中擦撞另一部警車，導致警車右前保險桿受損，更險些波及無辜用路人。

員警原本在後追捕，不過何男駕駛車輛在苗栗市巷弄中高速穿梭，警方為安全起見，只好放慢速度，事後採以車追人方式，於2月27日順利將何男查緝到案，並起獲失竊小貨車及作案用工具等證物。將積極追查何男是否涉及其他竊案，持續擴大偵辦。

傅學廷表示，刑法加重妨害公務罪已於今年1月22日生效，針對駕駛動力交通工具或攜帶凶器及其他危險物品而妨害公務者，最重可罰5年以下有期徒刑；何男竊車後遭警方鎖定，駕車拒捕衝撞警車，除依刑法竊盜罪外，另因駕車衝撞，也要吃上新法修正加重妨害公務罪責，不能再以罰錢或賠償了事。

全案警方依竊盜、毀損、公共危險及加重妨害公務罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，何男經院檢訊後裁定羈押。

妨害公務

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