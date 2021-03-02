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男握手指虎刀攻擊妻頭部 血跡DNA成起訴鐵證
51歲李姓男子，涉嫌違反保護令，持列管刀械「手指虎刀」衝進屋內，凶狠的攻擊妻子頭部，李母隨即上前阻止，和李妻一同壓制李男並報警求救。士林地檢署認定，李男持刀械攻擊妻子致命部位，依照家暴殺人未遂等罪嫌起訴。
去年12月13日，李男不遵守通常保護令，應遠離妻子工作場所至少50公尺，卻從不詳男子取得公告查禁的手指虎刀，前往母親住處攻擊妻子。
起訴指出，李男得知妻子在母親家，轉而央求鄰居按門鈴，在母親開門後隨即衝進屋內，手帶上手套持手指虎刀揮打妻子頭部，造成頭皮2處撕裂傷，母親見狀後上前阻止兒子，婆媳倆聯手壓制李男並報案，警方到場後，李男才作罷。
李到案後否認犯行，否認要殺害妻子。妻子指控，李拿不明鈍器攻擊她的頭部，李母也稱現場留下的手套、手指虎刀不是家中物品。
檢方依照現場查扣的手套檢驗出李男的DNA，手指虎刀上的血跡則驗出李妻DNA。檢方認定，李男持列管刀械攻擊妻子頭部致命位置，涉販槍砲彈藥刀械管制條例未經許可持有刀械罪嫌、殺人未遂罪嫌、違反保護令，依法提起公訴。
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