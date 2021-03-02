失智男騎鐵馬迷航40公里坐海邊 大甲警帶他回家
失智賴姓男子從台中市太平區住家騎腳踏車，迷航騎了40公里到台中大安，徬徨坐海邊，大甲警分局員警發現主動關心，查出他已失蹤多天，家人報警協尋他，帶他回派出所先用餐止飢，通知家人帶他回家。
大甲警分局海墘派出所巡佐蘇志堅、警員林宥辰上月27日中午執行勤務，在大安濱海樂園旁北園廣場發現一名男子行為異常，疑似失智，上前關心，發現男子無法清楚表達，身上無證件或家屬親友聯絡方式，透過人臉辨識系統成功識別男子資料，查出是住太平區的65歲賴姓失蹤人口，已失蹤多天。
員警先帶賴男回派出所，獲知他已在外流浪數日，立即提供泡麵和礦泉水等物資讓他止飢，他哥哥趕到派出所接回，家屬感謝警方，警方將賴男交給家屬照顧，建議家屬可在他衣服繡上名字等資料，並多注意其生活作息，讓不慎走失的家人，能順利平安返家。
大甲警分局長李建興表示，警察的工作範疇不只犯罪偵防、維護治安及交通平穩，有更多是在做為民服務的工作。
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