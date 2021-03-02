女感情不順問事 男稱阿修羅上身騙砲判4年

新竹一名女子為解決與男友的感情問題，常找黃姓男子商討，不料黃卻當起神棍，去年2月拿出黑色骷顱人頭造型物品用刀砍其後背，稱自己已讓阿修羅鬼神上身，可協助處理女子與男友間問題，兩人甚至訂下「親密觸碰」約定，女子胸部、私處不得讓第三人碰觸，若解除約定雙方就要發生性行為，如此才能避免厄運，女子深信不疑，因而遭性侵；新竹地院審理終結，依強制性交罪判黃男有期徒刑4年。

經查，該名女子去年一月間與黃男相識，女子常因與前男友相處間的問題與黃商討，黃逐漸喜歡上女子，向對方告白卻遭拒，但他不死心，仍力邀女子到住處，並一再保證不會有越矩行為。

不料女子到黃男住所，黃竟拿出黑色骷顱人頭造型物品，以刀子砍其後背，稱自己讓阿修羅鬼神上身，雙方還達成約定女子胸部、私處不得讓第三人碰觸，這樣就可協助女子處理與男友間問題，若要解除約定，雙方就得發生性行為，如此才能避免厄運。

女子深信不疑，問完事後就與黃發生性行為，之後卻被男友察覺心神不寧，才吐露遭性侵，趕緊向警方報案驗傷。