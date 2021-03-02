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女感情不順問事 男稱阿修羅上身騙砲判4年
新竹一名女子為解決與男友的感情問題，常找黃姓男子商討，不料黃卻當起神棍，去年2月拿出黑色骷顱人頭造型物品用刀砍其後背，稱自己已讓阿修羅鬼神上身，可協助處理女子與男友間問題，兩人甚至訂下「親密觸碰」約定，女子胸部、私處不得讓第三人碰觸，若解除約定雙方就要發生性行為，如此才能避免厄運，女子深信不疑，因而遭性侵；新竹地院審理終結，依強制性交罪判黃男有期徒刑4年。
經查，該名女子去年一月間與黃男相識，女子常因與前男友相處間的問題與黃商討，黃逐漸喜歡上女子，向對方告白卻遭拒，但他不死心，仍力邀女子到住處，並一再保證不會有越矩行為。
不料女子到黃男住所，黃竟拿出黑色骷顱人頭造型物品，以刀子砍其後背，稱自己讓阿修羅鬼神上身，雙方還達成約定女子胸部、私處不得讓第三人碰觸，這樣就可協助女子處理與男友間問題，若要解除約定，雙方就得發生性行為，如此才能避免厄運。
女子深信不疑，問完事後就與黃發生性行為，之後卻被男友察覺心神不寧，才吐露遭性侵，趕緊向警方報案驗傷。
法官審理時，黃男稱與少女是合意性交，但法官認，黃為滿足一己私慾，竟視他人性自主決定權及身體控制權，以違反意願的方法對女子強制性交，造成對方心理上難以磨滅陰影，且危害其身心健全發展，恐對女子日後人際關係及人格成長造成影響，且黃否認犯行，審酌依強制性交罪判刑4年。
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