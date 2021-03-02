快訊

震撼彈！金門高粱酒無預警漲價 盤商錯愕：亂來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女感情不順問事 男稱阿修羅上身騙砲判4年

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹一名女子為解決與男友的感情問題，常找黃姓男子商討，不料黃卻當起神棍，去年2月拿出黑色骷顱人頭造型物品用刀砍其後背，稱自己已讓阿修羅鬼神上身，可協助處理女子與男友間問題，兩人甚至訂下「親密觸碰」約定，女子胸部、私處不得讓第三人碰觸，若解除約定雙方就要發生性行為，如此才能避免厄運，女子深信不疑，因而遭性侵；新竹地院審理終結，依強制性交罪判黃男有期徒刑4年。

經查，該名女子去年一月間與黃男相識，女子常因與前男友相處間的問題與黃商討，黃逐漸喜歡上女子，向對方告白卻遭拒，但他不死心，仍力邀女子到住處，並一再保證不會有越矩行為。

不料女子到黃男住所，黃竟拿出黑色骷顱人頭造型物品，以刀子砍其後背，稱自己讓阿修羅鬼神上身，雙方還達成約定女子胸部、私處不得讓第三人碰觸，這樣就可協助女子處理與男友間問題，若要解除約定，雙方就得發生性行為，如此才能避免厄運。

女子深信不疑，問完事後就與黃發生性行為，之後卻被男友察覺心神不寧，才吐露遭性侵，趕緊向警方報案驗傷。

法官審理時，黃男稱與少女是合意性交，但法官認，黃為滿足一己私慾，竟視他人性自主決定權及身體控制權，以違反意願的方法對女子強制性交，造成對方心理上難以磨滅陰影，且危害其身心健全發展，恐對女子日後人際關係及人格成長造成影響，且黃否認犯行，審酌依強制性交罪判刑4年。

黃男稱自己已讓阿修羅鬼神上身，可協助處理女子與男友間問題，兩人訂下「親密觸碰」約定，女子因而遭性侵；新竹地院審理終結，依強制性交罪判黃男有期徒刑4年。示意圖／ingimage
黃男稱自己已讓阿修羅鬼神上身，可協助處理女子與男友間問題，兩人訂下「親密觸碰」約定，女子因而遭性侵；新竹地院審理終結，依強制性交罪判黃男有期徒刑4年。示意圖／ingimage

性行為 新竹 性侵

延伸閱讀

夜店「撿屍」回家餵毒、看A片、性侵　男重判5年6月

福星上身！他買2張刮刮樂贏得「大滿貫」 網見下一張全跪了

醫病天地／沒事愛熬夜 肥胖、慢性病易上身

CHARLES & KEITH打造超夯馬鞍包 時尚網美搶先背上身

相關新聞

今日最衰！警緝捕犯嫌爆槍戰 她車受波及高喊「衰爆」

嘉義市警方緝捕涉及擄人勒贖案件的李姓犯嫌，今早到高雄市明誠四路豪宅區追捕李男，但李見警上前竟持槍拒捕，雙方在鬧區街頭對開...

黑心寶寶米餅業者不只亂用氮氣 被爆沒洗水塔、員工無健檢

展裕國際有限公司旗下品牌樂扉寶寶米餅爆出拿禁用於食品的氮氣填充包裝，新北市衛生局稽查後發現，不只是氮氣填充有問題，現場環...

網友罵爆非法填充黑心米餅 展裕致歉並針對6口味退款

展裕國際有限公司旗下品牌樂扉寶寶米餅爆出食安問題，經離職員工爆料加上新北市衛生局稽查，發現所用氮氣填充是拿禁用於食品的氮...

樂扉食品用工業氮氣填充幼兒食品 侯友宜：絕不寬貸

新北市中和樂扉食品遭查獲以「禁用於食品」的氮氣充氣包裝米餅，生產製程不符衛生原則，新北市衛生局要求業者預防性下架500公...

男握手指虎刀攻擊妻頭部 血跡DNA成起訴鐵證

51歲李姓男子，涉嫌違反保護令，持列管刀械「手指虎刀」衝進屋內，凶狠的攻擊妻子頭部，李母隨即上前阻止，和李妻一同壓制李男...

女感情不順問事 男稱阿修羅上身騙砲判4年

新竹一名女子為解決與男友的感情問題，常找黃姓男子商討，不料黃卻當起神棍，去年2月拿出黑色骷顱人頭造型物品用刀砍其後背，稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。