拘禁剃光頭虐死還拍照PO群組 5少年凶狠動私刑被起訴

桃園陳姓男子入獄前委託管姓友人接送他乾女兒，只因管常遲到、照顧不周，就找3名同夥、5名少年教訓管，將他拘禁36小時剃光頭髮，連番痛毆致死，陳在內等4人已遭起訴，其餘5名少年經少年法庭裁定移送後，檢方認定他們犯嫌明確，偵結依傷害致死、妨害自由等罪嫌起訴。

檢警調查，陳姓男子去年5月20日約管出面談判對方沒赴約，隔天夥同高姓男子、陳姓女子，以及林姓（16歲）、楊姓（15歲）及周姓（15歲）3名少年，仗著人多勢眾逼管簽本票後，再拿木棍、球棒朝他一陣痛毆。

後來眾人疲累休息，管想借機先逃跑卻遭陳男抓包，陳再命盧姓同夥及溫姓（16歲）、張姓（16歲）兩名少女加以看管，期間繼續朝管施暴，持棍棒痛打他胸背、臀部30次，甚至持木椅用力砸，就連頭髮都剃光。

直到22日傍晚6點多，陳發現管傷重昏迷、持續嘔吐且呼吸微弱，還打電話問朋友「該如何處理？」對方通知救護車到場後，管經送醫搶救仍因嚴重鈍挫傷、皮下大出血及橫紋肌溶解引發衰竭不治。

警方第一時間將陳等4人依殺人罪嫌送辦，5名少年交由少年法庭處理；檢方訊時，陳等坦承痛毆管，辯稱只想教訓他一下，檢警發現管除遭虐，眾人還將他拍照傳到群組，現場也扣得嫌疑人DNA等，偵結依法起訴。