扯！等停紅燈下車露鳥尿尿 遊覽車司機挨罰1200元

春節連假期間，旅遊人潮穿過鄉村田野，彰化縣埤頭鄉公所對外出旅遊順便亂丟垃圾包的行為，開出違反廢棄物清理法的告發單，其中一名遊覽車司機等停紅燈時順便下車便溺，過程被移動式監視器錄下，鄉公所已寄出罰款1200元的罰單。

北斗鎮、埤頭鄉內有工業區，鄰近鄉鎮北鎮、竹塘也都有工業區和工業工廠，鄉內多條新闢和拓寬的道路四通八達，沿線住戶不多，幾乎一片綠野平疇，春節連假期間成為交通運輸替代道路，卻也變成亂丟垃圾的「天堂」，北斗鎮春節連假也開出14張亂丟垃圾的罰單。

鄉公所清潔隊把兩部移動式監視器，輪流放在大型車輛和旅遊車輛較容易通過的重要路段，果然大有收穫，二月分罰單集中春節連假，開出70多張。清潔隊今天表示，最扯的是一輛遊覽車行經東環路停等紅燈時，司機下車在分隔島旁邊便溺，交通號誌快變換前上車，當街「露鳥」全程被錄下，清潔隊依隨地便溺開單告發，罰款1200元。

移動式監視器錄下遊客路過埤頭鄉郊區各外環道路，有的放下車窗，伸手往外「放」垃圾包，有的利用停等紅燈時候，放下車窗或打開車門，把垃圾包放在種草皮的分隔島，起初清潔隊想不透為何專挑分隔島放垃圾包，多看幾個亂丟垃圾的錄影畫面，研判是沒草皮的分隔島是水泥鋪面，垃圾包會彈跳到路面，若丟在草皮上垃圾包不會彈離，若有灌木叢更佳，垃圾包直接卡袋。

埤頭鄉公所率先為清潔隊添購移動式監視器，遏止亂丟垃圾的效果良好，通往竹塘鄉的重要道路原本是大貨車司機丟垃圾包熱點，很多大貨車司機載貨到竹塘鄉的工廠，順便把家戶垃圾、車上垃圾或工廠垃圾「放」在埤頭鄉道路分隔島，收到違反廢棄物清理法的告發單之後，收歛亂丟行為。多個鄉鎮市見狀，也購買移動式監視器加強查緝亂丟廢棄物。