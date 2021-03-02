快訊

震撼彈！金門高粱酒無預警漲價 盤商錯愕：亂來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

扯！等停紅燈下車露鳥尿尿 遊覽車司機挨罰1200元

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

春節連假期間，旅遊人潮穿過鄉村田野，彰化縣埤頭鄉公所對外出旅遊順便亂丟垃圾包的行為，開出違反廢棄物清理法的告發單，其中一名遊覽車司機等停紅燈時順便下車便溺，過程被移動式監視器錄下，鄉公所已寄出罰款1200元的罰單

北斗鎮、埤頭鄉內有工業區，鄰近鄉鎮北鎮、竹塘也都有工業區和工業工廠，鄉內多條新闢和拓寬的道路四通八達，沿線住戶不多，幾乎一片綠野平疇，春節連假期間成為交通運輸替代道路，卻也變成亂丟垃圾的「天堂」，北斗鎮春節連假也開出14張亂丟垃圾的罰單。

鄉公所清潔隊把兩部移動式監視器，輪流放在大型車輛和旅遊車輛較容易通過的重要路段，果然大有收穫，二月分罰單集中春節連假，開出70多張。清潔隊今天表示，最扯的是一輛遊覽車行經東環路停等紅燈時，司機下車在分隔島旁邊便溺，交通號誌快變換前上車，當街「露鳥」全程被錄下，清潔隊依隨地便溺開單告發，罰款1200元。

移動式監視器錄下遊客路過埤頭鄉郊區各外環道路，有的放下車窗，伸手往外「放」垃圾包，有的利用停等紅燈時候，放下車窗或打開車門，把垃圾包放在種草皮的分隔島，起初清潔隊想不透為何專挑分隔島放垃圾包，多看幾個亂丟垃圾的錄影畫面，研判是沒草皮的分隔島是水泥鋪面，垃圾包會彈跳到路面，若丟在草皮上垃圾包不會彈離，若有灌木叢更佳，垃圾包直接卡袋。

埤頭鄉公所率先為清潔隊添購移動式監視器，遏止亂丟垃圾的效果良好，通往竹塘鄉的重要道路原本是大貨車司機丟垃圾包熱點，很多大貨車司機載貨到竹塘鄉的工廠，順便把家戶垃圾、車上垃圾或工廠垃圾「放」在埤頭鄉道路分隔島，收到違反廢棄物清理法的告發單之後，收歛亂丟行為。多個鄉鎮市見狀，也購買移動式監視器加強查緝亂丟廢棄物。

埤頭鄉清潔隊把移動式監視器換到東環路等路寬20公尺的道路，果然頗有斬獲，裝設前去年開出罰單115件，裝設後今年元月開出20多張告發單，二月春節連假進帳豐厚，開出70多張，合計95件。埤頭鄉公所和清潔隊表示，開單告發的目的是提醒遊客和用路人愛護整體環境，別把偏鄉當垃圾場。

遊覽車司機把握時間便溺，被彰化縣埤頭鄉移動式監視器全程錄影。記者簡慧珍／翻攝
遊覽車司機把握時間便溺，被彰化縣埤頭鄉移動式監視器全程錄影。記者簡慧珍／翻攝

罰單 連假 遊覽車

延伸閱讀

北市首創行動不便獨老到府收垃圾 已服務2.5萬人次　

海底撈包廂裝監視器…網友：吃到蟑螂就有證據了

英文女家教獎勵學生「成績好就做一次」家長看監視器大崩潰

文旦廢枝條成燙手山芋？麻豆農會已申請購買大型碎枝機

相關新聞

今日最衰！警緝捕犯嫌爆槍戰 她車受波及高喊「衰爆」

嘉義市警方緝捕涉及擄人勒贖案件的李姓犯嫌，今早到高雄市明誠四路豪宅區追捕李男，但李見警上前竟持槍拒捕，雙方在鬧區街頭對開...

黑心寶寶米餅業者不只亂用氮氣 被爆沒洗水塔、員工無健檢

展裕國際有限公司旗下品牌樂扉寶寶米餅爆出拿禁用於食品的氮氣填充包裝，新北市衛生局稽查後發現，不只是氮氣填充有問題，現場環...

網友罵爆非法填充黑心米餅 展裕致歉並針對6口味退款

展裕國際有限公司旗下品牌樂扉寶寶米餅爆出食安問題，經離職員工爆料加上新北市衛生局稽查，發現所用氮氣填充是拿禁用於食品的氮...

樂扉食品用工業氮氣填充幼兒食品 侯友宜：絕不寬貸

新北市中和樂扉食品遭查獲以「禁用於食品」的氮氣充氣包裝米餅，生產製程不符衛生原則，新北市衛生局要求業者預防性下架500公...

男握手指虎刀攻擊妻頭部 血跡DNA成起訴鐵證

51歲李姓男子，涉嫌違反保護令，持列管刀械「手指虎刀」衝進屋內，凶狠的攻擊妻子頭部，李母隨即上前阻止，和李妻一同壓制李男...

女感情不順問事 男稱阿修羅上身騙砲判4年

新竹一名女子為解決與男友的感情問題，常找黃姓男子商討，不料黃卻當起神棍，去年2月拿出黑色骷顱人頭造型物品用刀砍其後背，稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。