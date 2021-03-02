八里掩埋場悶燒逾50小時 消防員不分日夜輪班滅火

新北市八里垃圾掩埋場持續悶燒中，從2月28日上午迄今燒逾50小時，打火兄弟配合環保局加派機具開挖，不分日夜輪班滅火，所幸東北季風增加及降雨，大幅減少陸上空污危害。

環保局表示，八里掩埋場臨時堆置春節前民眾大掃除清出的大型家俱，2月28日上午7時許發生火警，由於堆置數量龐大，起火後雖被消防局迅速撲滅，但火勢卻在內部持續悶燒中， 再加上近日西岸空氣品質不佳，濃煙直竄讓大台北地區空品惡化，一片霧茫茫。

消防局和環保局人員持續在現場調派機具開挖處理中。但消防局昨天也在臉書粉專上提醒民眾緊掩門窗及外出注意呼吸症狀。

東北季風今天增強並於清晨下了一場小雨，現場消防人員表示，這場雨太小了，只是讓火場表層稍為濕潤，對悶燒仍無助益，仍需挖土機開挖後灌水滅火。

消防人員表示，挖土機挖開表層後，悶燒就因接觸氧氣而冒火，消防員就噴水滅火，反覆執行，現場濃煙密布，許多打火弟兄除口罩外，還會自備防煙面罩，奮力在細雨中24小時輪班執勤。

環保局表示，由於東北季風增強，在風力加強及風向改變下，不僅有利空污擴散且火場濃煙多往外海飄散，再加上下些小雨，今天的空氣品質已恢復正常情形。

消防局表示，在環保局配合下，現場已調派挖土機9輛及推土機1輛，以及15輛水庫車輪流載水供2輛雲梯車灌救，希望能儘速撲滅這場火警。