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黑心寶寶米餅業者不只亂用氮氣 被爆沒洗水塔、員工無健檢

聯合報 / 記者張哲郢張睿廷／新北即時報導

展裕國際有限公司旗下品牌樂扉寶寶米餅爆出拿禁用於食品的氮氣填充包裝，新北市衛生局稽查後發現，不只是氮氣填充有問題，現場環境也不符食品良好衛生規範準則，業者提不出水塔沖洗以及員工健康檢查報告，已命限期改善。

樂扉寶寶米餅爆出一連串食安問題，除亂用氮氣填充之外，爆料者也控訴工廠現況環境髒亂，甚至有許多病媒如老鼠、蟑螂等出沒，衛生局也在上月底前往調查。

衛生局指出，調查後結果，現場雖無看見蟑螂、老鼠，但要跟業者提出沖洗水塔跟員工體檢報告時，業者拿不出來。根據食品良好衛生規範準則，食品業者對於蓄水池（塔、槽）應保持清潔，每年至少清理1次並作成紀錄，雇主每年也應主動辦理健康檢查至少1次，樂扉明顯違反此準則。

為預防類似事件再發生，衛生局食藥科長楊舒秦表示，會再向中央討論法規面是否需要加強，另外也會持續稽查，無論是工廠環境或是使用氮氣充填情形，會派人確認類似狀況，盡可能把關食品安全

新北市衛生局追查樂扉寶寶米餅後發現，不只包裝拿禁用於食品氮氣充填，連水塔清洗、員工健檢紀錄都拿不出來。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局追查樂扉寶寶米餅後發現，不只包裝拿禁用於食品氮氣充填，連水塔清洗、員工健檢紀錄都拿不出來。圖／新北市衛生局提供

衛生局 健康檢查 食品安全

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