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台中警員10天找到被偷名牌單車 網友感謝誇「神捕」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

現在網路社群發達，不少民眾都會利用網路爆料、投訴不公不義之事，甚至爆怨警察執法不公、懈怠，不過知名的爆料社團近日卻出現一篇感謝台中市第四警分局的發文，原來是張姓網友的兒子自行車在1月底失竊，張前往報案，本來以為會石沉大海，但沒想到承辦的警員在10天內就破案，張在臉書社團「爆廢公社」發文感謝，直誇是「神捕」。

據查，台中市第四警分局大墩派出所警員吳雅濤在1月25日巡邏時，接獲張姓男子報案，張15歲兒子的自行車遭竊，因為該輛腳踏車是兒子平日最倚賴的交通工具，因此懇請警方幫忙。

張姓男子報案時表示，該輛自行車是知名品牌，要價4萬元，因兒子騎單車去學校與朋友打球，打完球後發現自行車遭竊，因此趕緊通知警方協助。

警員受理調查，調閱校方監視器發現，竊賊疑為少年，且行竊後就騎著偷來的自行車逃逸，沒有車牌可供調查，要找回有難度，但經分析、過濾上百支監視器後，10日內就查獲涉嫌竊盜的許姓少年，並查獲該輛失竊的單車，迅速找回失車。

警方在短時間內找回失車，讓張姓男子十分感動，上周在臉書社團「爆料公社」發文感謝，直誇第四警分局是台中市第一名的警察局，也誇承辦警員是「神捕」。

第四警分局大墩所長葉信良說，感謝市民的支持，平常就教育同仁處理事情時須具備同理心，要將民眾的小事當大事來服務，另外也呼籲市民，平日應妥善保管身邊財務，做好防竊措施，避免宵小有機可趁，同時警告有意犯罪者勿心存僥倖以身試法。

台中市張姓男子兒子的名牌自行車在1月底失竊，警方花10天就找到竊賊，尋回失車，張事後在臉書社團發文感謝。圖／摘自臉書爆廢公社
台中市張姓男子兒子的名牌自行車在1月底失竊，警方花10天就找到竊賊，尋回失車，張事後在臉書社團發文感謝。圖／摘自臉書爆廢公社

自行車 爆料公社 台中市

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