影／專家教警騎機車防禦駕駛 清水警分局長帶員警學

機車車禍多，員警勤務中或勤餘騎車也會發生交通事故，台中市清水警分局為增進員警安全駕駛概念及技能，提升執勤員警防禦駕駛與安全駕駛能力，保護員警執勤安全，今天辦理「員警駕車技能及操控技巧訓練」，透過專業教練教授員警騎車「防禦駕駛」基本觀念及實地操作。

清水警分局今天商借沙鹿區勞工育樂中心，今天起到5日辦理4天8梯次的「防禦駕駛」訓練，透過專業教練的解說和現場實地操作、情境模擬等狀況，讓每位員警執勤技巧和安全更上一層樓，分局長張啟祥今天下場體驗示範，從雨天濕地滑胎過彎、緊急迴避等勤務中的動作，毫不拖泥帶水，今天參加訓練的員警說，分局規劃用心的課程和專業教練的指導，透過訓練回饋，也發現之前追緝車輛的不足和潛藏的危險，讓外出執勤的時候安全性更有保障，也更知道如何避免事故發生。

分局長張啟祥表示，以前警察機關辦理安全駕駛訓練，多以汽車為主，但員警執勤大多騎機車為主，因此嫺熟的機車操作，是執行外勤工作的必須技能，員警執勤時常遇到有時效性的案件，需快速趕到現場處理，過程中偶有員警因駕車防禦駕駛觀念不足及操控技巧不熟悉，導致交通事故發生，因此對於員警騎機車的操作技巧及安全駕駛觀念的養成，是對症下藥的解方。