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剛上國一匝道疑「彎不過去」 男嘉義交流道自撞護欄
37歲陳姓男子今上午7點半許，駕車剛進入國道一號南下嘉義交流道入口匝道，卻不慎自撞護欄，他極度疼痛坐在車內，嘉市消防局獲報趕抵後，發現他意識清楚，但頸椎疑受傷，救護人員替他上頸圈，並利用長背板搬出來送醫救治。
陳姓男子向警消透露，「彎不過去」才自撞，警方初步排除酒駕，是否車速過快等詳細肇事原因待調查。
警方查出，陳姓男子駕駛白色轎車，今上午7點駛入國一南下嘉義交流道，不料才沿著右彎上坡，卻失控偏左，直撞上左側護欄，車頭嚴重凹陷毀損，他一度坐在車內無力動彈。
嘉市德安消防分隊趕抵後，陳姓男子清醒表示腹部、肢體都很疼痛，救護人員發現他因遭高能量撞擊，頸椎疑有受傷疑慮，頸圈、長背板都固定後搬運，送往嘉義基督教醫院診療。
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