剛上國一匝道疑「彎不過去」 男嘉義交流道自撞護欄

國道一號南下嘉義交流道今天上午驚傳1輛轎車自撞。記者林伯驊／翻攝

37歲陳姓男子今上午7點半許，駕車剛進入國道一號南下嘉義交流道入口匝道，卻不慎自撞護欄，他極度疼痛坐在車內，嘉市消防局獲報趕抵後，發現他意識清楚，但頸椎疑受傷，救護人員替他上頸圈，並利用長背板搬出來送醫救治。

陳姓男子向警消透露，「彎不過去」才自撞，警方初步排除酒駕，是否車速過快等詳細肇事原因待調查。

警方查出，陳姓男子駕駛白色轎車，今上午7點駛入國一南下嘉義交流道，不料才沿著右彎上坡，卻失控偏左，直撞上左側護欄，車頭嚴重凹陷毀損，他一度坐在車內無力動彈。