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影／台南市公園路停車場凌晨大火 36輛機車毀損
台南市北區公園路今天凌晨2點多發生機車火災，停放路邊收費停車場的機車突然起火燃燒，消防人員獲報前住滅火，火勢猛烈，花了10多分鐘後撲滅火勢，初步估計36輛機車全毀或半毀，至於起火原因待火災調查科人員進一步鑑定追查。
「整排機車失火了，快來滅火！」 台南市消防局救災救護中心，今天凌晨2點多接獲多位路過民眾報案，指出位於台南市北區公園路297號旁路邊停車場機車起火，中心出動和緯、公園等消防分隊人員到場搶救。
消防人員說，他們到場時，兩排機車陷入火海，火勢相當猛烈，消防人員馬上出水滅火，火勢在10多分鐘後撲滅。轄區台南市警五分局偵查隊獲報也到場了解。消防局說，目前估計， 17輛機車全毀，19輛機車半毀，至於起火原因不明，需待火災調查科人員進一步鑑定調查釐清。
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