酒駕擦撞火燒車蘇花公路回堵 晚間7時許雙向通行

台9線舊蘇花公路北上115公里處，今天下午5時許發生兩車擦撞事故，廂型車起火燃燒幸無人受傷，不過，廂型車司機李姓男子酒測超標詢後送辦，現場更一度回堵，晚間7時許恢復雙向通行。

宜蘭縣消防局下午5時24分接獲通報，南澳鄉台9線115公里處有車輛發生車禍後冒煙，消防員抵達時，發現是自小客車與廂型車擦撞，廂型車起火燃燒已陷入一片火海，隨即布設水線灌救，火勢在下午5時52分撲滅，所幸沒有人員受傷。

警方調查，黃姓男子開著自小客車南下，李姓男子駕駛廂型車北上疑似跨越車道，兩車撞擊後廂型車起火燃燒。經警方實施酒測，黃男沒有酒精反應，李男酒測值達0.55mg/L，詢後依公共危險罪移送法辦。

交通部公路總局第四區養護工程處表示，這起車禍造成北上一度回堵約3公里，晚間6時20分採單線雙向管制通行，直到晚間7時40分恢復雙向通車，目前北上車速稍慢時速約30公里。