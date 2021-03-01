影／台北醉女躺地罵「不要臉台中人」 警帶回派出所約束

台北市王姓女子昨天與朋友南下台中喝酒，未料昨天深夜11時許，王女酒後有脫序行為，當街坐在地上耍賴，還不斷辱罵行經該處的民眾「不要臉的台中人」，警方獲報有妨害安寧的情事，因此將王女帶回派出所約束行為，並聯絡王女家人帶回，結束鬧劇。

據查，台北市王姓女子（48歲）昨天因心情不好，搭高鐵南下與友人餐敘飲酒，飲酒後情緒不穩，昨天深夜11時許，在西區中美街的街頭大聲講話，還不斷辱罵髒話，飆罵「不要臉的台中人」，經民眾報案後，第一警分局公益所前往查處。

警方到場時，王女已泥醉，無法對警方清楚表達，確認王女是酒後情緒失控咆哮，未與他人發生衝突或糾紛；但警方為保護王女安全，仍將她帶回派出所實施保護管束，待王女情緒穩定後，並通知家屬前來協處。

第一警分局呼籲， 警方對於維護社會秩序及市民用路安全責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為，以維護市民安全。

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