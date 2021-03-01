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影／蘇花對撞火燒車又是酒駕惹禍 貨車變火球燒成廢鐵
今天傍晚蘇花公路北上115公里，發生自小客與小貨車對撞車禍，小貨車駕駛疑似酒駕跨越車道，撞上對向車後起火，整輛車變成一團火球。由於剛好是228連假收假日，路上車多，火燒車一度阻斷雙向車道，兩端車輛大排長龍。
今天傍晚5點24分縣消防局獲報，位於蘇花公路115公里、即宜蘭縣東澳與南澳路段發生兩車對撞車禍，現場火勢猛烈還大冒濃煙，雙向交通均無法通行，回堵情況相當嚴重，火勢約半個多小時後撲滅，所幸兩車都無人受傷。
蘇澳警分局東澳派出所派員趕赴現場處理，經調查，黃姓駕駛人駕駛小客車行經台9線正準備南下，遭對向李姓駕駛人開的小貨車疑似跨越車道，高速對撞下，小貨車車頭瞬間起火，整輛車燒得面目全非只剩廢鐵，駕駛情急下逃出。
經酒測發現，小貨車的李姓駕駛人酒測值達0.55，黃姓駕駛酒測值零，全案依公共危險罪移送宜蘭地檢署偵辦。車禍詳細發生原因，進一步調查中。
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