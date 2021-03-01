蚊子多到害她車禍摔傷？ 附近民眾：蚊群聚多到像冒煙

林女昨傍晚騎車載林姓友人，行經嘉市高鐵大道往太保方向路段，疑被蚊子群聚阻礙視線發生車禍。記者卜敏正／翻攝 林姓女騎士昨傍晚騎車載林姓女友人，行經嘉市高鐵大道往太保方向路段，疑被蚊子群聚阻礙視線，林女用手揮趕蚊子，失控擦撞前方機車，林女與乘客雙雙摔車受傷，經救護員包紮送醫暫無大礙，救護員得知車禍原因直言「現場蚊子真的好多！」

嘉義市消防局昨天下午5時許獲報，世賢路二段轉入高鐵大道往太保方向發生車禍，抵達時現場為二台機車擦撞事故，64歲劉女與21歲林女輕傷，但乘坐林女機車的21歲林姓女乘客，則表示摔車造成肢體多處擦傷外，另有頭、背部疼痛，經包紮處理後，三人都送醫治療。

「都是蚊子害的！」林姓女騎士向救護員說明，當時剛轉入高鐵大道，忽然遇到一大群蚊子在前方飛舞、阻礙視線，她一邊騎車一邊揮去眼前蚊子，才會擦撞前方劉女機車。

「草蚊子真的好多！」參與救援消防員直言，昨天到場時蚊子真的好多，機車騎士的確可能受影響；另附近黃姓市民也說，每逢入夏或秋天，駕車行經該路段，總覺得道路與農田間多處「好像在冒煙」，讓她差點打119報案，之後才發現應該是俗稱「草蚊仔」的搖蚊群聚，多到像道路冒煙。

本報過去曾報導，搖蚊科屬雙翅目，外表上雖像蚊子，但無刺吸式口器，因此不會咬人。通常在晚間成群地出現，並會被光所吸引，郊區或農業區有水的地方，通常有極龐大搖蚊族群，成蟲成千上萬的在傍晚時分，集體飛行交配，並有在深色高突物上端聚集習性，此習性有助於讓它們尋找配偶，成功交配以繁衍後代。