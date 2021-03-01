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南投鬧市爆劫車！車主急追遭拖行 警速破案逮嫌

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣集集鎮農夫市集張姓攤商，昨傍晚欲收攤將貨上車，車熄火卻沒拔鑰匙，遭不明男子車開走，張急追車一度拉住車輛後方卻被拖行甩落；警方鎖定一名蕭姓男子涉案，不到20小就在台中逮到人，並追回車輛，訊後將依竊盜罪送辦。

據了解，張姓攤商和妻子在集集假日農夫市集擺攤3、4年，平時販售蜂蜜等農特產品。昨是假日且逢228連假，張男一樣到市集擺攤，傍晚準備收攤時循往例倒車以車尾門對著攤位停放攤前，一名男子趁他們不察，竟坐進駕駛座把車開走。

張妻說，當時她忙整貨，丈夫在固定攤位外帆布，突然車動起來，旁人喊才知道被搶車。張姓攤商說，車被開走當下，因車尾門開著，他急追想從後方上車，一度拉住車輛後方，但對方踩足油門，他被拖行一小段後甩落，兩腿也擦傷。

因發生地點就在人聲鼎沸的集集火車站附近，警方不敢大意，獲報後立刻展開追緝，調閱周邊監視器供攤商指認，迅速鎖定一名44歲蕭姓男子涉嫌重大，確認蕭男位置後動員警網圍捕，今中午前在台中德化街一帶，將其逮捕歸案。

蕭供稱，欠錢被追債，為躲債從彰化坐車到集集，因要繼續躲避債主，才伺機奪車，但其犯案動機仍待調查釐清。

南投縣集集鎮農夫市集昨下午傳出當街劫車事件，車主驚險追車被拖行甩落。圖／讀者提供
南投縣集集鎮農夫市集昨下午傳出當街劫車事件，車主驚險追車被拖行甩落。圖／讀者提供

農夫市集 監視器

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