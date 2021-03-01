瑞芳美食街胖貓阿咪驚魂記 被竊賊塞進機車置物廂擄走
廖姓男子到新北市瑞芳區美食街，涉嫌抱走當地有名的胖貓「阿咪」，塞進機車置物箱後騎車偷走。警方調閱監視器畫面，鎖定廖男涉案，通知到案說明。廖說，看到貓很可愛，以為沒人飼養才會帶回家。警方偵詢後，將廖依竊盜罪嫌函送法辦。
阿咪是瑞芳美食街一家位在2樓的美髮店趙姓老闆養的貓，因採「放養」方式飼養，常讓牠外出。阿咪常出現在美髮店樓下的便當店外，許多遊客都以為是便當店的店貓，還曾在地方臉書社區引發話題，小有知名度。
趙姓老闆說，阿咪前天沒有回家，她還不是很擔心，但昨天又不見牠的蹤影，才開始緊張。今天調閱附近店家監視器，發現一名陌生男子前天把阿咪放入機車置車廂偷走，馬上報案，並在臉書社團發出訊息，請求網友協助找貓。
瑞芳警分局依據機車車號鎖定七十歲廖男涉案，通知到案說明，並確認阿咪安全，未受傷害。廖男供稱，因為看到阿咪，覺得牠很可愛，以為沒人飼養才會抱回家。
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