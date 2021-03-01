深受義消父親影響 3兄弟紛紛投入桃園消防行列

桃園市政府消防局第一救災救護大隊八德分隊，今年新增1名生力軍簡銘毅，家中2位哥哥也都在桃園消防局工作，3兄弟深受已故義消父親簡源益影響，紛紛加入消防行列。

現年28歲的簡銘毅，畢業於逢甲大學工業工程與系統管理學系，其父親生前經營車銑床工作，他畢業後繼承起家業。簡表示，從有記憶以來，父親總是把義消工作看的比自己工作重要，電話一來就拋下手邊工作，對消防充滿熱情。

簡銘毅說，父親投入義消20多年，對消防工作滿腔熱血，深深影響家中3兄弟，他從小時候便立志要成為消防員，不過父親在他就讀國一時，便在睡夢中離開人世，2位哥哥皆已在消防的道路上，家業由母親一肩扛起，大學畢業後則由他繼承家業。

「不想留下遺憾！」，簡銘毅表示，畢業後他申請消防替代役，並在新竹縣服役1年，這1年的消防生活出勤無數次救災、救護勤務及捕蜂抓蛇等，能與民眾接觸並給予幫助，令他感到快樂，也覺得自己做的事情相當具有意義。

簡銘毅坦言，退役後常會回想起擔任消防替代役的日子，且哥哥們常在茶餘飯後時講起工作上的點點滴滴，讓他總會投以羨慕的眼光，因此前年提起勇氣與家人討論，在家人的支持下毅然決然投入消防工作。

八德消防分隊長李家旻說，簡銘毅今年1月21日才分發到分隊，到分隊後相當積極學習救災、救護等技術，實際執勤和擔任替代役還是有一定的不同，但簡平時對消防工作相當認真、積極進取。