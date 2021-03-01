快訊

藻礁爭議燒！環團爆蔡總統看地圖沉思 說了一句話暴露疑點

循機車車牌查出 貓羅溪溺水釣客住彰化

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

張姓男子上午在台中和彰化交界的貓羅溪釣魚時不慎溺水，中彰兩地消防人員下午2時許在烏日區的溪尾橋二橋附近河堤將其尋獲，並從附近的1輛機車車牌查出機車是他妻子的，其妻並證稱他一早外出釣魚，未料會發生意外，初步查無他殺問題。

警方起初在張姓男子（64歲）的提袋和身上都未找到任何證件，後來在他放提袋和靴子的岸邊附近找到1輛機車，循車牌找到住彰化的張妻。她證稱，丈夫一早騎著她的機車外出釣魚，死者就是她的丈夫。

據指出，中彰兩地的消防人員上午據報，指在貓羅溪發現有個人在溪裡載浮載沈，於是立即出動消防人員前往救援，11時51分在河中尋獲男子的釣桿，並在岸上發現其靴子及提袋，接著繼續在下午2時2分時發現其屍體，由潛水人員把屍體移至岸邊，後續現場交由轄區員警處置。

警方說，目前仍等待進一步驗屍，但初步未發現他殺嫌疑。

張姓男子上午在台中和彰化交界的貓羅溪釣魚時不慎溺水，中彰兩地消防人員下午2時許在烏日區的溪尾橋二橋附近河堤將其尋獲。圖／民眾提供
張姓男子上午在台中和彰化交界的貓羅溪釣魚時不慎溺水，中彰兩地消防人員下午2時許在烏日區的溪尾橋二橋附近河堤將其尋獲。圖／民眾提供
張姓男子上午在台中和彰化交界的貓羅溪釣魚時不慎溺水，中彰兩地消防人員下午2時許在烏日區的溪尾橋二橋附近河堤將其尋獲。圖／民眾提供
張姓男子上午在台中和彰化交界的貓羅溪釣魚時不慎溺水，中彰兩地消防人員下午2時許在烏日區的溪尾橋二橋附近河堤將其尋獲。圖／民眾提供

屍體 溺水

延伸閱讀

貓羅溪釣客溺水尋獲 死者為50多歲男性身上無證件

貓羅溪驚傳釣客落水 消防隊搜救找不到人

相關新聞

影／大台北地區霧茫茫 ！八里垃圾山悶燒第2天 新北議員要查！

新北市環保局八里垃圾掩埋場火警，今天進入第2天，消防局持續動員人車接力射水灌救，但是垃圾山火警不同於一般失火，火勢會不斷...

台東美麗灣溺水少年遺體尋獲 家人痛哭失聲

台東縣李姓少年昨天下午到杉原美麗灣戲水，卻被沖走失蹤，今早遺體在近中午在失蹤點略北方近海尋獲，家屬已確認死者身分。

台中太平民宅凌晨火警 盲女不及逃生命喪2樓窗邊

台中市太平區永豐路一棟兩層樓民宅凌晨3時許突然起火，消防人員據報趕抵時時一、二樓已全面燃燒，住在二樓的屋主女兒鄭姓女子因...

板橋BMW違停 婦人嗆交警被大外割竟使出剪刀腳

新北市板橋警方昨天執行違停車輛拖吊作業，遭48歲的曹姓女車主肉身阻擋拖吊車去路，周姓警員下車勸離也被她當街辱罵「王八蛋」...

基隆嶼2男磯釣落海 1男往外游獲救、另一人往內游疑撞礁岩死亡

基隆市1艘娛樂漁業漁船今早搭載釣客前往基隆嶼磯釣，李姓、陳姓釣客在內斜礁上釣魚時，被浪打落海中。2人被救回船上後載到八尺...

男子進銀樓秀10萬展誠意 業者失戒心1兩重金項鍊被摸走

張姓男子到基隆市七堵區自治北街一家銀樓，花了8萬5千元購買1條金項鍊和1枚金戒指1枚，店家在他離開後，清點飾品發現少了1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。