循機車車牌查出 貓羅溪溺水釣客住彰化
張姓男子上午在台中和彰化交界的貓羅溪釣魚時不慎溺水，中彰兩地消防人員下午2時許在烏日區的溪尾橋二橋附近河堤將其尋獲，並從附近的1輛機車車牌查出機車是他妻子的，其妻並證稱他一早外出釣魚，未料會發生意外，初步查無他殺問題。
警方起初在張姓男子（64歲）的提袋和身上都未找到任何證件，後來在他放提袋和靴子的岸邊附近找到1輛機車，循車牌找到住彰化的張妻。她證稱，丈夫一早騎著她的機車外出釣魚，死者就是她的丈夫。
據指出，中彰兩地的消防人員上午據報，指在貓羅溪發現有個人在溪裡載浮載沈，於是立即出動消防人員前往救援，11時51分在河中尋獲男子的釣桿，並在岸上發現其靴子及提袋，接著繼續在下午2時2分時發現其屍體，由潛水人員把屍體移至岸邊，後續現場交由轄區員警處置。
警方說，目前仍等待進一步驗屍，但初步未發現他殺嫌疑。
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