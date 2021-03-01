女山友墜谷死因出爐 「頸椎斷裂」魂斷郡大山

宜蘭縣34歲黃姓女山友上周五（26日）隨隊到南投縣信義鄉單攻郡大山，途中疑失足墜崖，經警消漏夜搜救，隔天在墜落點下方40米處發現她，可惜已經死亡，經南投檢警也會同法醫相驗，確認死因為「頸椎斷裂」，並將遺體發還家屬。

一支7人登山隊上月26日單攻南投郡大山，上午從郡大林道入山後，中午登頂後折返，下午3時許回到登山口，但黃姓女山友卻失聯；而殿後隊友行經郡大北峰附近時，在林道旁發現1支登山杖，直覺有異而拍照，經比對確認是黃女所有。

南投縣消防局獲報後，當天組成搜救隊趕往登山杖遺落處，晚上10時抵赴郡大山北峰疑似墜落點漏夜搜尋，冒險以繩索攀降20米峭壁，27日凌晨找到黃女髮圈，後因高山濃霧停搜，同日霧散續搜，下午2時許陸續發現毛帽、背包及遺體。

而因黃女遺體約落在峭壁下方40米處，搜救人員從設法將遺體吊掛搬運上山徑，下午4時將其拉上步道，再以人力輪流背運方式將其帶下山，送往南投殯儀館；南投檢警今會同法醫相驗，確認黃女死因為「頸椎斷裂」，並將其遺體發還家屬。