影／新北市八里掩埋場火警仍未滅 民怨臭氣沖天

八里掩埋場自228傳出火警持續延燒，消防局已動用數百人警消與近百輛消防車，現場仍有殘火未熄。持續悶燒讓附近一帶民眾不斷反映有臭味，但環保局監測後發現無異常，推測可能跟其他火警事件以及近期PM2.5濃度較高有關，提醒民眾出門要再三留意。

八里掩埋場在228上午7時42分通報火警，現場雖有灑水及消防水車，但火勢一度大到影響林口區空氣品質。環保局透露，昨日與環保署都有設置空氣盒子檢測，因為燃燒以大型家具居多，會產生PM2.5，一度數值有偏高，但在昨日下午數值已恢復正常。

而消防局獲悉後出動大批人力滅火，截至今日上午已動員警消150人、義消115人以及近百輛消防車，但仍有殘火燃燒，目前由水庫車採水上山處理殘火。

火警延燒超過1天半仍未熄滅，新北近八里包括五股、三重、蘆洲、板橋區甚至到台北市都有許多民眾反映空氣霧霾重且有類似塑膠臭味，擔心八里掩埋場火警造成空汙。新北市議員戴瑋珊表示，空氣品質測定數值有很多，不一定來自八里，但燃燒的塑膠氣味肯定有源頭，市府須儘快找出原因好改善空氣品質。

對此環保局說明，因今日今日風場主要以東風為主，空氣品質糟不會是八里掩埋場燃燒所造成。至於民眾聞到的塑膠臭味，環保局認為有多種可能性，除八里掩埋場外，包括上午在八里一處私人養雞場發現露天燃燒情形，加上近期本島西半部PM2.5數值偏高，今日新北各地也有火警傳出，不排除是綜合上述原因導致。

環保局指出，每年過年前都會清運大型家具，會先暫放在八里掩埋場等年後再送焚化廠，這也是八里掩埋場首次遇到大型家具燃燒的問題，呼籲民眾切勿大型家具內藏有一般垃圾或易自燃如行動店員等物品，否則就有可能引發火勢。

有關起火原因目前還待釐清，消防局預估，照目前進度希望在晚上能完全撲滅，原因也得等到熄滅才能調查。針對未來八里掩埋場的消防，環保局承諾會再加強，除原有灑水及消防水車外，會據這次起火原因探討，看未來如何預防，若起火原因跟環保局有關，也會加以檢討甚至不排除追究相關責任。

八里掩埋場火警持續延燒，消防局動用數百位人力仍無法將其完全撲滅。圖／新北市消防局提供

八里掩埋場大型家具暫置區燃燒超過30小時。圖／新北市消防局提供

連三重都有不少網友都反應空氣品質及臭味問題。圖／取自臉書《我們三重人【241】》