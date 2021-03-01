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武陵農場櫻花季美景 有遊客為拍照爬上樹被批沒公德
武陵農場櫻花季美景，吸引很多遊客到山上賞花，但有人發現有遊客竟爬上櫻花樹，由上而往下要幫親友拍照，不良舉動被拍照檢舉，武陵農場副場長胡發韜說，這種行為已觸法，會請雪霸國家公園警察隊加強巡邏，守護花木生態。
雪霸國家公園管理處表示，依國家公園管理法規定，在國家公園區域內，採折花木可處1000元以下罰鍰，情節重大引起嚴重損害者，處一年下有期徒刑，拘役或1000元以下罰金，如果遊客在園區為了拍照，折損花木恐已觸法，雪管處和警察隊都會巡邏勸導。
武陵農場副場長胡發韜表示，依遊客提供照片可看到，一名遊客拿相機爬上樹，從上方往下幫親友拍照，這是不良且錯誤舉動，會破壞櫻花樹生態，也可能折損花木。
遊客檢舉說，上月25日早上，在武陵農場A區，竟看有人爬上櫻花樹拍照，太誇張，這種缺乏公德心行為，檢舉的遊客還將爬樹遊客的畫面放大，放在臉書提醒大家。
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